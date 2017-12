Des records de paiements électroniques battus à la veille du réveillon de Noël

À l’approche des fêtes de fin d’année, les consommateurs belges ont à nouveau battu les records de transactions de paiement, a annoncé samedi, dans un communiqué, la société de paiements électroniques Worldline.

8,7 millions de paiements électroniques

Ainsi, quelque 8,7 millions de paiements électroniques ont été enregistrés pour la journée du vendredi 22 décembre.Ces derniers jours, les Belges ont été nombreux à parcourir les rues commerçantes à la recherche de leurs derniers cadeaux de Noël.

Entre 11h00 et 18h00, jamais moins de 12.000 paiements électroniques ont été réalisés par minute. Cela a mené à un nombre record de 8.784.065 paiements durant la journée de vendredi, soit une progression de 4% par rapport à 2016 où 8.422.798 transactions avaient été traitées.

Ce samedi, veille de réveillon de Noël, le record de transactions de paiement à la minute a également été battu, avec un pic de 17.913 transactions enregistré à 11h26. Ces chiffres prouvent, selon Worldline, que les paiements électroniques ont de plus en plus le vent en poupe en Belgique.

Multiplié par quatre

Aussi, depuis le début de l’année, le nombre de paiements électroniques payés sans contact ou avec un smartphone a été multiplié par quatre. Les Belges s’affranchissent également de plus en plus de petits montants par carte. Par ailleurs, les consommateurs achètent toujours plus en ligne.

Preuve en est: l’édition 2017 du Black Friday, qui s’est tenue le 24 novembre dernier et lors de laquelle quelque 677.327 transactions de paiement ont été effectuées en ligne.