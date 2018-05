Des rues inondées à Tilff

A Tilff, l’eau a envahi quelques artères du centre vers 15h. A 17h30, la phase de pré-alerte a été levée.

L’orage a été court mais dense. L’eau s’est rapidement retirée mais a laissé une couche de boue importante sur la route. Il s’agit de coulée de boue mais pas d’une montée de l’Ourthe. Les services communaux sont sur le pont pour procéder aux premiers travaux, au débouchage des avaloirs et au nettoyage de la boue. Trop d’eau d’un coup, confirme Laura Iker, la bourgmestre d’Esneux-Tilff. Et les avaloirs n’ont pas pu absorber toute l’eau, tombée en peu de temps. Une habitante a particulièrement été touchée par la coulée de boue. C’est une problématique que l’on connait depuis un certain temps, poursuit la bourgmestre. Cette maison est tout en bas du village, dans un creux. Le champ en face a été labouré et manifestement, l’agriculteur a fait ses sillons dans le mauvais sens pour l’écoulement des eaux, ce qui explique la grande quantité de boue.

D’autres perturbations en région liégeoise

A Liège, les pompiers sont fortement sollicités depuis le début de l’orage avec plus d’une cinquantaine d’appels encore en attente d’interventions une heure et demi après le début de l’orage. Les pompiers doivent surtout intervenir pour pomper l’eau mais rien de catastrophique pour l’instant. Ces fortes préscipitations ont quand même perturbé la circulation à plusieurs endroits. C’est le cas quai des Ardennes vers Chênée où la police a du fermer la chaussée et établir une déviation.

A Richelle, près de Visé, le cimetière a été inondé.