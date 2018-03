Des taches sur les dents? C’est peut-être dû à un excès de fluor

Les dentistes connaissent bien cette pathologie: la fluorose. Il s’agit de taches blanches, qui apparaissent sur l’émail des dents. Ces taches sont la conséquence d’un apport excessif de fluor.

Dans son cabinet à Hollain (Brunehaut), Sandrine Dussart reçoit régulièrement des patients atteints de fluorose. « il s’agit généralement de jeunes adultes, d’adolescents, à qui on a donné des comprimés de fluor quand ils étaient petits. C’était une pratique très répandue. Les comprimés étaient parfois avalés comme des bonbons ». Résultat: un apport excessif de fluor. « Il ne faut pas oublier que la source principale de fluor c’est censé être le dentifrice. Mais que certaines eaux de ville contiennent aussi du fluor. Donc le dentifrice, deux fois par jour, plus l’eau, plus les comprimés, ça a pu mener à des excès ».

Comment traiter?

Chez certaines personnes, le fluor s’est en quelque sorte concentré dans les dents, et a formé des petites taches. « Ils aimeraient qu’elles disparaissent désormais, car cela se voit assez fort, c’est beaucoup plus blanc que le reste de l’émail ».

Des solutions existent. « On injecte de la résine directement dans la dent », explique Sandrine Dussart. Mais le traitement n’est pas remboursé par les mutuelles, il relève des soins esthétiques.

A l’heure actuelle, les comprimés de fluor sont prescrits avec parcimonie. « On en donne uniquement à des personnes dont l’émail est très fragile, ou très poreux. Dans ce cas, cela se justifie encore ».

L’eau du robinet peut-elle être nocive?

En 2012, le Conseil Supérieur de la Santé a fait le point sur les dangers potentiels liés à la présence de fluor dans l’alimentation, l’eau ou les dentifrices. On pouvait y lire qu’en Belgique, les concentrations de fluor dans l’eau de distribution ne représentaient pas de risque pour l’organisme. Idem pour l’eau en bouteille. « la vraisemblance d’atteindre le seuil par une alimentation normale est considérée comme faible », précisait le CSS*.









Olivier Delépine – © CHR Saint-Joseph

A quoi sert le fluor?

« Le fluor jour un rôle important, car il ralentit l’activité des bactéries. Il est donc un précieux allié pour éviter les caries », précise Olivier Delépine, chef du service dentisterie au CHR Saint-Joseph. « Un autre de ces atouts: il reminéralise l’émail des dents et le rend plus résistant ». Pour ce spécialiste, la qualité du brossage est capitale. « 3 minutes, deux fois par jour! Et pour les enfants, avec un dentifrice adapté à l’âge. Cela a des implications sur les concentrations de fluor. Car les petits enfants ont tendance à avaler le dentifrice… »

Certains dentistes ont recours à d’autres types de compléments fluorés, sous formes de gels, bains de bouche et vernis au fluor. Cela doit être considéré comme des médicaments, à prendre sur conseils d’un dentiste, et en cas de pathologie uniquement.

* L’Autorité européenne de sécurité des aliments a fixé la concentration limite supérieure (CLS) d’apport en fluorure à 0,1 mg de fluorure/kg poids corporel/jour pour des enfants de 0 à 8 ans. Concrètement, les enfants de 1 à 3 ans ne doivent pas dépasser la dose de 1,5 mg de fluorure par jour. La limite est fixée à 2.5 mg/j pour les enfants de 4 à 8 ans. Au-delà de 8 ans, la limite à ne pas dépasser est de 5 à 7 mg de fluorure/jour.