Détente, sport et culture au coeur de La Louvière: c’est le jardin des Loups

Le jardin des Loups ouvre ses portes dès ce jeudi 17 mai 2018 sur la place Maugrétout à La Louvière.

Au programme : de la détente, du sport aussi avec un terrain de tennis et des tables de ping-pong ainsi que des jeux pour les enfants. Deux nouveautés caractérisent toutefois la manifestation : une bibliothèque et des démonstrations de sports de rue.

Bref, il y en aura pour tous les âges comme nous l’explique Bruno Meunier, le gestionnaire de l’asbl « La Louvière centre-ville » : « Tout le monde s’y retrouve, des plus petits aux plus grands, car c’est vraiment un événement que l’on veut convivial et familial où l’on peut se retrouver au sein même de son centre-ville pour dire que le centre-ville est là, qu’il existe et qu’il est coloré. Et c’est ce qu’on veut vraiment au niveau de notre centre-ville de La Louvière, c’est vraiment cette redynamisation. Et, cette année, il y a une bibliothèque où les enfants, et les adultes, pourront venir lire des bouquins. C’est un moment de calme que l’on n’avait pas et que l’on voulait retrouver au sein de notre jardin des Loups cette année. »

Le jardin des loups c’est jusqu’au 27 mai de 9h00 à 22h00 place Maugrétout.