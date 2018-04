Deux accidents ont provoqué des km de files sur l’autoroute Namur-Mons à Sambreville et Heppignies

Un accident impliquant deux camions s’est produit vers 08h00 ce vendredi matin sur l’autoroute E42, dans le sens Namur-Mons, à hauteur d’Heppignies. Il ne semble pas y avoir eu de blessés mais le passage sur place a été rendu très difficile à cause du mazout qui s’est répandu sur la chaussée. Le nettoyage de la route a pris un certain temps.

L’accident engendrait, à 10h30 des files depuis Sambreville, soit sur une distance de + ou – 7 km. Il y a aussi des répercussions sur la N29 venant de Sombreffe à hauteur de Fleurus.

Un second accident s’est produit à la fin des files vers 10h30 à hauteur de Sambreville. Là c’est la bande du milieu qui a été neutralisée et plusieurs véhicules y ont été impliqués. Mais, vers 11h15, la chaussée était dégagée au niveau de ce second accident.

Vers 11h45, le nettoyage de la chaussée était terminé à Heppignies et les files ont commencé à se résorber.