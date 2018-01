Deux cents mentors volontaires urbains se préparer à la coupe du monde 2018 à Rostov-sur-le-Don

ROSTOV-SUR-le-DON, le 15 janvier. /TASS/. Le programme de formation des dirigeants bénévoles a débuté à Rostov-sur-le-Don de 150 jours avant le début de la coupe du monde de football. Dans le cadre du programme prévoient de former 200 mentors qui transmettront ensuite les connaissances des bénévoles, TASS a rapporté le chef du centre de formation des volontaires urbains de la coupe du monde à Rostov-sur-le Don de la Foi Gvozdeva.

« Aujourd’hui, nous ont lancé un programme éducatif dans le cadre de la visite du gouverneur, nous avons parlé du programme de mentorat. Le programme de l’éducation, qui sera mise en œuvre pour la formation des volontaires urbains, c’est que tout d’abord, nous sélectionnons et de préparer des mentors. Nous avons 200 mentors formons un programme d’éducation volontaires urbains, puis pour chacun d’eux le boulon d’ancrage de 15-20 volontaires urbains et après la formation mentor dans son groupe de mise en œuvre de cette du programme de formation », a expliqué l’interlocuteur de l’agence.

Lundi déjà passé la première leçon, et les mentors ont commencé à développer un programme de formation et de motivation des volontaires urbains pour le travail sur le test matchs, en avril, à Rostov-sur-le-Don.

Selon Гвоздевой, des mentors choisi parmi ceux qui souhaitent devenir bénévoles. Seulement le temps de travail du centre – juin 2016 – a été déposée plus de six mille demandes, y compris et d’argent, des volontaires (bénévoles plus âgés). « De ces candidatures seront sélectionnées 1800 volontaires urbains, qui vont travailler sur le championnat du monde de football dans la ville de Rostov-sur-le-Don », – at-elle ajouté, précisant que leurs noms seront connus en mars.

Programme d’éducation pour les mentors d’une durée de deux mois. Ensuite, à partir de mars tim-les dirigeants commencent à former déjà sélectionnés bénévoles. La tâche principale de volontaires urbains – création chaleureuse, accueillante pour les décors, le travail avec les fans, les invités, les touristes qui viennent dans la ville, l’aide à l’orientation sur le terrain. Ce et de former des bénévoles.

En outre, maintenant, la question de la sur les possibilités de formation des volontaires et en langues étrangères. « Nous avons une école partenaire, qui est prêt à former nos bénévoles, sans frais, anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois, arabe, langues. Maintenant прорабатываем la question de la coopération avec le centre japonais de Nijni-Novgorod, ils sont prêts à former lui bénévoles », a expliqué la Gvozdeva.

Qui est volontaire

L’un des premiers a déposé une demande de 19 ans, étudiante ЮРИУ РАНХиГС Marie Топилина, qui a déjà près de cinq ans sont engagés dans le bénévolat.

« Est-ce qu’un événement comme la coupe du monde de football qui se déroule pour la première fois chez nous en Russie, dans sa ville natale, m’a donné envie d’en faire partie », raconte-elle avec corr. TASS vos attentes du tournoi.

Selon elle, en plus de la création de l’atmosphère conviviale, les bénévoles doivent connaître une langue étrangère, pour aider les clients à s’orienter sur le terrain. Jeune fille elle-même parle anglais.

« Lors de la formation nous dire ce que l’on propose de conseiller à visiter dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le domaine de, les lieux intéressants. Aussi dans les responsabilités des bénévoles sera composé d’informer sur les activités qui auront lieu dans le cadre du championnat », – at-elle expliqué.

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018. Les matchs du tournoi prendront Moscou, Saint – Pétersbourg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov – sur-le-Don, Ekaterinbourg et de Sotchi. À Rostov-sur-le-Don se dérouleront cinq matches de la coupe du monde 2018: quatre matchs de la phase de groupe et un match de 1/8 de finale. « Rostov-Scène » joueront préfabriqués le Brésil, la Suisse, l’Arabie Saoudite, l’Uruguay, la Corée du Sud, le Mexique, l’Islande et la Croatie.