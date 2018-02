Deux personnes en séjour illégal en Belgique ont été interpellées lundi à Waterloo puis incarcérées en centre fermé, a-t-on appris mardi auprès de la police locale.

Une Brésilienne et un Brésilien, tous deux âgés de 30 ans et se trouvant en séjour illégal en Belgique, ont été interpellés lundi lors d’un contrôle mené dans les bus de la société Tec, sur la chaussée de Bruxelles. Ils ont aussitôt été privés de liberté et emmenés au centre fermé de Bruges.