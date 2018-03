Le tribunal correctionnel de Mons a condamné, lundi, deux sans-abri pour l’assassinat « gratuit » et « sordide » de leur bienfaiteur commis en septembre 2015 dans une ruelle à Mons. La chambre à trois juges a estimé que les aveux d’un des deux prévenus, les traces ADN retrouvées, la téléphonie et l’usage des deniers de la victime par les prévenus étaient prouvés à suffisance pour condamner à vingt et vingt-cinq ans d’emprisonnement les deux marginaux montois, âgés de 36 et 38 ans.

En septembre 2015, un promeneur découvrait dans la ruelle de la Sucrerie à Mons le corps dans un état de putréfaction avancé de Théodore Platteau (70 ans). Deux SDF ont rapidement été identifiés et inculpés pour homicide.

Alors que le premier a toujours nié son implication dans le meurtre, le second est rapidement passé aux aveux en soulignant la participation de son comparse.

Le tribunal a souligné la « froideur » du crime perpétré de manière « gratuite » et « sordide » ayant pour unique intention le lucre. C’est en découvrant dans le véhicule de leur bienfaiteur des extraits de compte que les deux prévenus ont fomenté un scénario macabre.

Le 19 septembre 2015, l’un des deux SDF et la victime se sont rendus sur un terrain vague situé à Mons. Et par derrière, ce dernier a été frappé avec une pelle. L’agresseur a ensuite envoyé un « sms » à son comparse qui l’avait rejoint pour achever la besogne. Le corps, sans vie, avait été retrouvé une semaine après.

L’examen de personnalité des deux prévenus a mis en évidence le « manque de maturité », le peu de « respect pour autrui » des prévenus et l’incapacité de ceux-ci à prendre leur responsabilité.

Le tribunal a prononcé une peine plus sévère de vingt-cinq ans à l’encontre de l’un des deux prévenus retenant ses dénégations, la contradiction de ses déclarations et la fuite de ses responsabilités, malgré les preuves matérielles retenues.