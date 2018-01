Devenir donneur d’organes le jour des élections communales

Lors des prochaines élections communales en Wallonie, chacun pourra, s’il le désire, certifier sa volonté d’être considéré comme un donneur d’organes. Il s’agit là d’une première. La volonté du législateur est d’ôter le moindre doute sur la volonté réelle des donneurs d’organes.

Rappelons qu’en Belgique, le don d’organes peut se faire même sans le consentement de la personne décédée. Ce principe est inscrit dans la loi. Tout personne qui n’a pas signifié explicitement par écrit qu’elle refuse de donner ses organes est considérée comme donneur potentiel en cas de décès.

Mais même si c’est écrit noir sur blanc dans la loi, la question qui se pose au moment du décès n’empêche pas l’apparition de tensions au moment du deuil. Notamment au sein de la famille et des proches qui ne sont pas toujours au courant de la volonté du défunt. Et ne partagent pas toujours la même opinion en la matière.

Informer la commune de ses volontés en matière de don d’organes

Pour éviter cette situation, depuis 2016 en Wallonie, il est possible, de prévenir sa commune de ses volontés en la matière. C’est ce qu’explique Marie-Hélène Delbouille, coordinatrice de transplantation au CHU de Liège: « Certains pensent qu’il est préférable de se rendre à la commune. Car, c’est vrai, après cette inscription, personne ne peut plus s’opposer à votre volonté «

Et c’est précisément pour vous faciliter la tâche que sera organisée cette grande première lorsque le citoyen se rendra aux communales en octobre prochain. « Chaque citoyen aura la possibilité de prendre connaissance des dispositions en matière de dons d’organes. Et ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire comme donneurs d’organes le jour des élections « , explique Valérie De Bue est la ministre wallonne des pouvoir locaux. Plus besoin de se déplacer.

Une fois ce papier remis à l’administration communale plus personne ne pourra s’opposer à votre volonté ultime.

Et rappelons-le, les prochaines élections communales auront lieu le dimanches 14 octobre prochain.