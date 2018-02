Devenus connus du jury et la liste des nominés pour le prix « Innovation-2018 »

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Centre national d’art contemporain au sein de l’Etat vador-parc des expositions « РОСИЗО » a annoncé mardi la les candidats de la thèse de la prime de l’État dans le domaine de l’art contemporain « Innovation-2018 ». Récompenser les lauréats aura lieu le 27 avril au Théâtre des Nations, le service de presse de la prime.

Le prix « Innovation » est décerné pour les projets réalisés en 2017 sur le territoire de la fédération de RUSSIE, dans la sept de concours catégories: « Projet de l’année », « le Curateur de l’année », « Artiste de l’année », « projet Régional », « Nouvelle génération », « projet Éducatif » et « Livre de l’année: théorie et histoire de l’art moderne ».

Les membres du jury des prix « Innovation-2018 » sont devenus les porte-parole du président du gouvernement de la fédération de RUSSIE Natalia Timakova, chef du département d’art moderne au musée de l’Ermitage Dimitri Ozerkov, directeur de la galerie de Whitechapel, à Londres Yvon Блазвик, directeur de Nijni-novgorod succursale centre national d’art contemporain dans le cadre de « РОСИЗО » Anna Montagnes, ainsi que fondateur et directeur de la foire internationale d’art contemporain Cosmoscow Marguerite de Pouchkine.

Le comité d’organisation de cette année a été déposée auprès de 375 demandes de plus de 50 villes de la Russie, des conseils d’expert de la prime a sélectionné cinq projets dans chacune des soumissions de candidatures.

Les nominés

Dans la catégorie « Projet de l’année », présenté IV Oural industrielle de la biennale d’art contemporain, le film d’Alexandre Shane « ВМаяковский », projet de l’exposition « de Prométhée. Démonstration: l’Expérience promet d’être de l’art » (Kazan), le spectacle « le Musée de l’invasion extraterrestre » et un cycle d’expositions « Adieu à l’éternelle jeunesse » (CRES « Cave »). Parmi les nominés dans la catégorie « Conservateur de l’année »- exposition d’Igor Moukhin « de la culture Alternative des années 80 » (Multimedia Art Museum), l’exposition de Takashi Murakami « Sera tendre la pluie » (musée de « Garage »).

Dans la catégorie « Artiste de l’année », parmi d’autres, ont été marquées par une exposition personnelle de serge Кищенко « Journal de bord 2014-2017 », l’exposition « la Dernière chanson de la soirée Eugène Гранильщикова. Dans la catégorie « Livre de l’année » présenté Stanislaw Шурипа (« l’Action et le sens dans l’art de la seconde moitié du XXE siècle »), Natalia Semenova (« Sergey Schukin et sa collection ») et d’autres. Parmi les nominés dans la catégorie « projet Éducatif » – lycée des arts du spectacle PYRFYR (galerie Nationale d’art solianka), La résidence « l’Adolescent + musée » (Musée d’art moderne PERMM), Proscenium: club-le laboratoire de notre théâtre et de la performance.

Une nomination « projet Régional » représentent le programme XI artistique International colloque « Аланика » – « Domine le Caucase! » (Vladikavkaz), l’Art de la résidence de « l’Aube » (Vladivostok), l’exposition « de Retour à la maison » (Nijni-Novgorod), ainsi que l’exposition « le Musée de la révolution: soviétique côté sordide dans les interstices de l’idéologie » (Krasnoïarsk).

De la prime de

« L’innovation » – la première et la plus influente fédération récompense dans le domaine de l’art contemporain, elle a été créée en 2005. Cette année, le prix sera décerné aux personnalités importantes de la culture dans la treizième fois. Le projet est organisé par le centre art moderne dans le cadre de « РОСИЗО », avec le soutien du Ministère de la culture de la Fédération de russie.

« РОСИЗО » fondée en 1959, il est aujourd’hui multidisciplinaire de l’organisation, chargé de l’élaboration et la mise en œuvre de sensibilisation et des projets d’exposition, en partenariat avec des russes et des célèbres musées et institutions culturelles. La collection du centre compte près de 50 milliers d’œuvres.