DFO enregistré la plus forte augmentation du nombre de bénéficiaires de subventions présidentielles

VLADIVOSTOK, le 6 mars. /TASS/. L’extrême-orient à but non lucratif a montré la plus forte croissance parmi les bénéficiaires de la présidentielle de subventions en 2017 par rapport aux régions à partir d’autres districts fédéraux. Cela a été annoncé mardi à Moscou le président du conseil Public Минвостокразвития Sergey Габестро, en parlant de la finale du collège de l’office.

« Nous avons passé plus de 40 activités clés pour la région des problèmes dans le domaine de l’éducation, de l’environnement, les petites entreprises, le développement du secteur non lucratif de la démographie. En 2017, selon le Fonds de la présidentielle de subventions, DFO enregistré la plus forte augmentation du nombre de projets soutenus parmi toutes les régions – 4,5 fois le montant des subventions parmi toutes les régions – plus de quatre fois », a déclaré Габестро.

Il a souligné que grâce à l’appui du conseil fédéral réalisé 311 projets de l’ANR sur la somme de plus de 257 millions de roubles, qui sont devenus les gagnants des différents concours de subvention.

À titre d’exemple, le chef du conseil a mené des projets qui ont obtenu le maximum de points lors de l’évaluation de la part d’experts de la Fondation de la présidentielle de subventions. En particulier, les participants ont hautement apprécié les projets de développement social de taxi pour les citoyens handicapés dans les provinces maritimes, le théâtre comme moyen d’adaptation sociale des personnes handicapées de développement dans le territoire de Khabarovsk, la création des jeunes de l’école de l’écotourisme en France.

Il a rappelé que le conseil communautaire a été créé en janvier 2017.

Sa tâche consiste à assurer l’accélération du développement social de la région, de soutenir les décideurs et les citoyens actifs.

Pour l’année les travaux du conseil, selon le Габестро, construit une collaboration constructive avec les conseils des autorités, la chambre Publique de la fédération de RUSSIE, de la Fondation de la présidentielle de subventions, la fondation de l’Соработничество » et d’autres fonds.

Finale le collège Минвостокразвития de la fédération de RUSSIE se déroule le mardi Vladivostok sur le terrain de l’extrême-orient de l’université fédérale (ДВФУ).

Elle examine les résultats du développement de l’Extrême-Orient pour les quatre dernières années, les plans de travail du ministère de 2018, et de la prochaine période de six ans.

Dans le collège participent le vice – premier полпред Président de la DFO Iouri Troutnev, les chefs des institutions de développement: l’Agence de promotion de l’investissement et de soutien à l’exportation, la Société de développement de l’Extrême-Orient, de l’Agence de développement du capital humain dans l’Extrême-Orient, les gouverneurs des régions de l’extrême-orient.