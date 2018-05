Fatou

© EPA/SEDAT SUNA

MOSCOU, 12 mai. /TASS/. De saint-pétersbourg « Zénith » ne considère pas le néerlandais spécialiste de la Bite de l’Avocat en tant que candidat au poste d’entraîneur de l’équipe. Sur les questions concernant l’apparition de l’information pour le TASS a répondu le porte-parole du club de football Anton Makarenko.

Voir aussi

Football l’entraîneur Dick Avocat fête ses 70 ans

L’ancien entraîneur de l’équipe de Russie de football de l’Avocat de la tête de rotterdam « Sparte »

Précédemment dans les MÉDIAS a des informations que le « Zénith » examine les candidatures multiples sur le remplacement de Roberto Mancini, qui a l’intention de quitter saint-pétersbourg équipe et de diriger l’équipe d’Italie. En plus de l’Avocat, dans la liste figurent les professionnels comme Sergei Semak, Sinisa Mihajlovic, Miodrag Божович et Maurizio Sarri.

À la question, est-il vraiment dans la short-list comprend les spécialistes russes, Makarenko a répondu: « Oui ». Sur la question de l’Avocat, porte-parole de bleu-blanc – bleu, a déclaré: « Oui, vraiment, l’Avocat n’est pas entré dans la short – list ».

Mancini est devenu l’entraîneur des « Zénith » à l’été 2017. Au cours de la saison bleu-blanc-bleu eliminé de la Coupe de Russie au stade de 1/16 de finale, perdant de saint-pétersbourg « Dynamo » (2:3), dans le Championnat d’Europe hissé jusqu’en 1/8 de finale, laissant la place à la somme de deux jeux allemand « Лейпцигу » (1:2, 1:1). Pour la tournée jusqu’à la fin du championnat de Russie « Zénith » avec 50 points occupe la cinquième place au classement.

L’avocat a dirigé le « Zénith » de 2006 à 2009 années, devenant avec l’équipe de champion de la Russie, vainqueur de la Coupe et de la super coupe de l’UEFA.