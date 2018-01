Le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a « fermement » condamné mercredi le recours à la violence par les forces de sécurité congolaises dimanche lors de la « répression brutale » des marches des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

« Ce dimanche, alors que de très nombreux Congolais souhaitaient se recueillir et se rassembler pacifiquement à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, … ils se sont heurtés à une répression brutale », a-t-il affirmé dans un communiqué.

Didier Reynders ajoute condamner « fermement le recours à la violence par les forces de sécurité congolaises et l’interruption de services religieux ainsi que les mesures prises pour empêcher des manifestations pacifiques et bloquer des médias et les réseaux sociaux ».

Le chef de la diplomatie belge a appelé les autorités congolaises « à libérer les prisonniers » et à (mener) une enquête indépendante sur ces récents événements.