Didier Reynders: « Pas normal qu’un accord multilatéral soit dénoncé de façon unilatérale par les Etats-Unis »‘

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi le retrait des Etats-Unis de l’accord « désastreux » sur le nucléaire iranien et le rétablissement de sanctions contre Téhéran. Est-ce que ça a dès lors encore du sens pour les pays signataires de l’accord de continuer à respecter leurs engagements comme le demande le secrétaire général de Nations unies ?

Pour le ministre belge des affaires étrangères Didier Reynders, la réponse est oui: « Ça a évidemment du sens si l’Iran accepte aussi de respecter les termes de cet accord, parce que cet accord c’est tenter d’éviter que l’Iran acquière l’arme nucléaire et lui demander de favoriser la stabilité dans la région. Il est donc important pour tous les pays partenaires de tenter de poursuivre ces objectifs et d’essayer de poursuivre le dialogue avec l’Iran, ce que nous faisons d’ailleurs. Mais ici il y a un risque de déstabilisation dû au fait que les Américains ont aussi annoncé des sanctions supplémentaires. Or, le bénéfice de l’accord, c’est de relancer les relations économiques internationales avec l’Iran pour permettre à ce pays de redémarrer ».

Emmanuel Macron allait même jusqu’à craindre une guerre si les États-Unis sortaient de cet accord… « Il y a déjà pas mal de conflits dans lesquels sont impliquées des puissances de la région, au Yémen, en Syrie, en Irak pendant des années et on continue à le voir au Liban quand il s’agit de former des gouvernements. Il y a donc des tensions très fortes liées à des oppositions entre puissances régionales. Ici, si on remet l’Iran dans le coin,si on ne respecte pas un accord qui a été conclu avec ce pays, on risque effectivement de renforcer des instabilités ».

Les sanctions américaines pourraient aussi frapper des entreprises européennes

Ce qui est anormal, pour Didier Reynders « c’est qu’un accord multilatéral soit remis en cause de manière unilatérale par les États-Unis. Ça n’est pas la première fois, on a déjà vu cela avec l’accord de Paris sur le climat, mais ici il faut vraiment que le reste de la communauté internationale tente de garder les mêmes objectifs. Ce ne sera pas facile parce que nous allons aussi subir les sanctions américaines, qui pourraient aussi frapper des entreprises européennes, par exemple ».

Ces entreprises pourraient maintenant hésiter à poursuivre leurs activités avec l’Iran simplement parce qu’il y a un risque de subir des sanctions américaines, Didier Reynders en est conscient: « Nous allons nous concerter avec nos collègues européens, continuer le dialogue avec l’Iran et continuer aussi à travailler avec l’Agence internationale de l’énergie atomique à Vienne, qui assure le contrôle de l’accord. Je dirais en outre, qu’en dénonçant l’accord avec l’Iran, on prend le risque qu’un éventuel accord un jour avec la Corée du Nord subisse aussi le même sort. Quelle sera la confiance d’un partenaire dans un accord conclu au niveau international si cet accord peut systématiquement être remis en cause de manière unilatérale ? »