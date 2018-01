Dieudonné se fait passer pour une entreprise de cosmétiques pour jouer à Roubaix

Dieudonné –

JOEL SAGET / AFP

Le polémiste a menti à la salle de spectacle La Condition publique afin d’y être programmé.

Un centre culturel de Roubaix, où s’est produit Dieudonné samedi soir, a dénoncé dimanche une « supercherie », affirmant avoir loué la salle de spectacle pour le lancement d’une marque de cosmétique et non pour l’humoriste controversé.

Cosmétique

« La Condition publique a privatisé sa salle de spectacle samedi 27 janvier dans le cadre d’un lancement défini d’une marque de cosmétique », expliquent dans un communiqué commun Jean-Christophe Levassor, directeur de cet établissement public de coopération culturelle, et Frédéric Minard, son président et adjoint à la culture de Roubaix.

Et pour cause. On avait loué à une entreprise pour une présentation de cosmétiques. Jamais nous n’aurions programmé Dieudonné.

— JC Levassor (@jc_l) 27 janvier 2018

« À partir de 17h30, de nombreuses personnes se sont présentées » pour un spectacle de Dieudonné à 20 heures dans cette ancienne friche industrielle textile transformée en espace socioculturel. « Comprenant avec une totale surprise la supercherie, nous avons alors fermé l’établissement », poursuivent-ils.

Mais devant la « foule importante massée » à l’entrée, la direction a décidé de ne pas annuler le spectacle, « pour garantir la sécurité des personnes et du quartier, et pour ne pas participer à la stratégie évidente de victimisation de Dieudonné« .

1.200 personnes

Une deuxième représentation du polémiste, habitué des tribunaux et condamné à de multiples reprises pour ses sorties antisémites, s’est déroulée à 22 heures. Au total, 1.200 personnes ont assisté aux deux spectacles, selon la Condition publique.

« En aucune manière la Condition publique n’aurait programmé le spectacle de Dieudonné », insistent Jean-Christophe Levassor et Frédéric Minard, qui examinent les « options de recours devant le préjudice évident subi ».

Pour acques Verdier, l’un des avocats de Dieudonné M’bala M’bala, « c’est un sous-événement ». « Je ne sais rien sur la façon dont le spectacle a été réservé, » a-t-il déclaré.

« La société de production (productions de la plume) loue des salles en France, plusieurs dizaines chaque année, je ne vois pas trop l’intérêt pour elle d’aller se recommander d’une société de cosmétique », a-t-il ajouté. « Maintenant, je ne sais pas, peut-être y a-t-il eu des choses spécifiques. »

Deux représentations de « La Guerre » sont prévues dimanche soir à Lille, selon le site officiel de réservation du polémiste, sans préciser où exactement.