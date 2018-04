L’image du film « un endroit Calme »

Постапокалипсис (et, ce qui est remarquable, s’est produit dans un très proche avenir). La famille Эбботов, composée de papa (John Krasinski, lui-même, le réalisateur du film), enceinte et maman (Emily Blunt, la femme Krasinski) et de deux enfants, qui ne vit et survit dans presque вымершем un monde où opèrent très pourri et très créatures maléfiques avec des oreilles. Une fois que ces reptiles (soit dit en passant, absolument aveugles) entendent un son aigu, produit par l’homme, alors recourir à cet endroit et éliminer les intrus de la tranquillité.

Эбботы déjà en général приноровились: ont appris à se déplacer silencieusement de son potager à l’aide de sable en vrac sentiers, fait звукозащищенный un bunker, mais à cela s’ajoute le fait que la fille aînée sourd de naissance et, par conséquent, ne veut pas entendre, si tout d’un coup commence à faire du bruit. D’ailleurs, apparemment, à cause de lui, toute la famille a appris l’américain de la langue des signes. Par conséquent, presque tout le film, même si vous avez besoin de regarder dans l’original, et en russe à lire les sous-titres.

La même surprise, une pour la paix par l’intrigue « Du lieu » est devenu la paroisse de tous ceux qui entendent la инфернальных des monstres, quelque chose ressemblant à des Étrangers (les mêmes склизкие freaks), est elle-même une peinture de John Krasinski, dont toute l’humanité progressiste connaît principalement pour la série télévisée « Bureau », et comme le mari d’Emily Blunt. Avant cela, il a enlevé un couple de chambres calmes et discrètes films indépendants du festival de Sundance (c’est le « Холлеры » et « Court entretien avec la lie »). C’est drôle que le nouveau film de la même calme (littéralement), mais n’est pas du tout discret.

« Un endroit calme » s’est avéré être un véritable « veille hit » (sleeper hit), c’est un film dont personne ne s’attendait à une telle un bon résultat au box-office (et en Amérique, l’image a recueilli déjà 60 millions de dollars pour un budget de $17 millions). En moyenne, une fois par an arrive exactement le genre de film d’horreur, inattendu et même d’innovation. Tout a commencé en 2012, lorsque сосценарист Joss Whedon, l’auteur дилогии « Avengers », et réalisé par Drew Goddard a publié sa « Cabane dans les bois ». Ensuite, la chronologie est la suivante:

2014-m — « Il » de David Robert Mitchell (c’est un autre film, pas sur le clown. Par ailleurs, le nouveau film du réalisateur, « Sous le Silver Lake, vient sélectionné dans le programme du festival de Cannes);

en 2015-m — « la Sorcière »;

en 2016 — « Ne respire pas », presque sur le même sujet, que « la situation » (le méchant est là un vieil homme aveugle, dans une maison à laquelle ont pénétré les voleurs), mais beaucoup moins raffiné;

en 2017-m — « de Loin », qui a reçu l’Oscar du meilleur scénario original.

Ces films ont une chose: tout est une horreur, et ils sont tous basés sur une sorte de non, le concept.

Premièrement, il est très heureux d’observer que dans le cinéma, jusqu’à présent, dirigent pas d’effets spéciaux, pas киновселенные avec une quantité excessive de l’uniforme des personnages, mais seulement des idées. Si vous n’avez pas d’idée, rien ne vous aidera pas. Si vous avez une idée, tout fonctionne

Mais en général, l’idée de limiter les moyens de subsistance de l’homme, pour qu’il ne bruissaient, est très bonne. Non, ce n’est pas la première tentative de faire un tel film, c’est presque muet et effrayant rares sons. Mais cette tentative, sans doute la plus marquante. Pourquoi?

Pour commencer, vous avez besoin de prêter attention à ce que Krasinski a décidé de faire de son film sous la forme d’un cadre conceptuel de la parabole: Эбботам, en fait, même les noms ne sont pas particulièrement besoin, ils pourraient, comme dans la « Maman » de Darren Aronofsky, appeler les uns les autres « il » et « elle », « fils » et « fille ». De plus, pour les « un espace Tranquille où » il est caractéristique que le monde et les personnages nous fait nous ne savons rien. C’est de la famille, qui a survécu après, on ne sait pas pourquoi sur la Terre venu le fameux monstres.

Le réalisateur met au centre de la narration c’est la famille, car il a essayé d’inculquer le spectateur n’est pas simplement la peur, et la peur primitive et instinctive: la peur des parents pour leurs enfants. À l’exception de la bande sonore, sans qui, apparemment, n’ont pas permis de faire ces producteurs, dans le film presque pas de bruit, et c’est pourquoi, assis dans une immense pièce sombre, même si ce n’est кинотеатральный réunions, tu involontairement commencer à se tordre de chaque bruissement, comme se tordent de nuit, les parents de bébés, écoutant les sons de l’enfant.

Le point culminant de cette excitation, c’est le moment où Emily Blunt tente discrètement de donner naissance à. Cette scène irréaliste autant elle et impressionnant. Et Krasinski plus sans physiologiques de détails (bien que Emily Blunt, assis dans une salle avec un filet de sang entre les jambes, vivement rappelle la fameuse scène avec le rasoir de « Pianiste », avec Isabelle Huppert) et le même manque un morceau de cet épisode, comme si suggérant que la patiente n’a pas survécu, mais cela devient encore plus clair, quelle est l’importance de cette scène personnellement pour lui. Et en effet, chez John avec Emily, par ailleurs, deux enfants.

Enfin, même si à regarder « un endroit Calme » du point de vue de la valeur du genre хоррора, à travers commerciale et postmoderne (même culte « la Cabane dans les bois » est composé de l’infini le nombre de références à un large éventail d’classiques), « un endroit Calme » tout de même très curieux. En fait tout le concept de l’oeuvre est construite autour de cette осточертевшего déjà à tous les fans de la réception, comme скример, il existe une forte, d’effrayant et de son fort.

Mais dans ce cas, peur de ne pas le volume, et un bruissement: même les spectateurs près de cesser de respirer dans la salle dans les moments où sur l’écran les héros tentent de se cacher. Peut-être, c’est le premier film de l’année, pendant laquelle les voisins de ne pas interférer avec votre pop-corn ou des nachos, alors vite capturer le moment.

Au box-office depuis le 12 avril.

Egor Беликов