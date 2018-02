Disney annonce un plan d’expansion de Disneyland Paris de 2 milliards d’euros

Le groupe américain The Walt Disney Company a annoncé mardi un « plan de développement sur plusieurs années de 2 milliards d’euros pour Disneyland Paris », situé à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne).

« Ce nouveau plan d’expansion comprend une transformation du Parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles », a précisé le groupe dans un communiqué, à l’issue d’une rencontre entre son PDG Bob Iger et le président Emmanuel Macron.