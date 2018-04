Dix millions d’euros pour une autoroute pour vélos le long du canal de Willebroek

Les travaux pour la construction d’une autoroute pour vélos de cinq kilomètres le long du canal de Willebroek commenceront en novembre 2018, depuis la frontière de la Région bruxelloise jusqu’au Pont-Brûlé à Grimbergen.

Ce tronçon complètera, sur les communes de Vilvorde et Grimbergen, l’autoroute cyclable F23 de 23,7 kilomètres qui relie Bruxelles à Boom. La piste cyclable sera rectiligne et de quatre mètres de large.

Les travaux dureront deux ans et couteront dix millions d’euros, conjointement investis par l’agence qui gère la coordination des projets flamands pour la mobilité (Werkvennootschap), les villes de Vilvorde et Grimbergen, l’agence flamande de mobilité (Agentschap Wegen en Verkeer), le département régional flamand Mobilité et Travaux publics, la province du Brabant flamand, De Lijn, l’agence environnementale flamande (Vlaamse Milieumaatschappij) et la société flamande d’épuration des eaux Aquafin.