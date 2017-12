© RFS

TASS, le 22 décembre. Le défenseur de l’équipe de Russie et de moscou « Spartacus » de George Джикия personnellement interviewé Алисию et Artemia Трохиных, qui a remporté le Russe de football (RFU). Ce sujet communique le service de presse de la RFS.

En novembre marquait le début d’un projet qui, le sélectionneur de la Russie à l’âge de 14 ans, envoyé des lettres et de la vidéo avec le récit de son rêve et de l’amour pour le football. Tout a été envoyé 3000 demandes. Les footballeurs de l’équipe de Russie ont choisi 121 la meilleure histoire et les accompliront les désirs des gagnants.

Parmi les gagnants du concours sont devenus frère et sœur Artemy et Alicia Трохины. Alicia a enregistré un message vidéo, qui a demandé en cadeau pour un forfait à la galerie Trétiakov, mais pour son père – ball avec les autographes des joueurs de l’équipe. Artemy dans la lettre a exprimé le désir de recevoir du robot.

Джикия personnellement, est venu en visite à la famille, a remis des cadeaux et au défilé du Nouvel an. Le défenseur a signé sur des cartes postales pour la classe de filles, et a également joué au football avec un garçon directement dans l’appartement. De la famille restés sur la mémoire d’un footballeur, des photos et des autographes.

« Ces beaux enfants ont écrit à propos de son rêve de nous, les gars, et nous sommes heureux décidé que j’irai à cette famille, et félicite personnellement. Nous avons été très heureux d’obtenir un grand nombre de lettres. Dans la mesure bien sûr, nous ne serons pas en mesure de prêter attention à tous les messages, mais les трепетные, précieux et les autres personnels, le fabuleux souhaits que nous avons tenu compte et a essayé de les exécuter », a déclaré Джикия.

Outre Джикии sont impliquées dans le projet, Alexis et Anton Миранчуки, Dmitry Tarasov (Locomotive), Ilya Кутепов (« Spartacus »), Alexandre Golovine (CSKA), André lounev se caractérisait Dallaire Кузяев, Anton Zabolotny (Zénith), Muhammed Ozdoev (« Ruby »), Eugène Tchernov (« Activités »). Rêves d’enfants continueront à être exécutées dans ce et en 2018.

