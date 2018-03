Docks Bruxsel: la Ville de Bruxelles taxe la façade en leds à hauteur de 100.000 euros

Une façade lumineuse, gigantesque, qui attire tous les regards. Mais une façade qui a un coût! Les gestionnaires du Docks Bruxsel au pont Van Praet et la Ville de Bruxelles viennent de conclure une convention pour l’exploitation de l’enseigne en leds. La convention prévoit le versement d’une taxe à hauteur d’environ 100.000 euros par an! Une somme importante à charge de la SA Nouveaux Entrepôts et Garages (Equilis-Mestdagh) mais qui pourra être fortement réduite selon les termes de la convention.

Un accord pour une réduction de 75%

L’accord doit être présenté au conseil communal de la Ville de Bruxelles ce 12 mars. A la demande de Docks, le shopping souhaite utiliser son enseigne à des fins autres que commerciales. Selon la convention, si Docks s’engage à diffuser 50% de messages édités par la Ville de Bruxelles et 25% d’infos services (annonces d’événements, fermetures de parcs en cas de tempêtes, météo…), le montant de la taxe sera réduit de 75%, soit environ 25.000 euros. A noter que la taxe 2017 a déjà été enrôlée. Celle concernant l’année 2018 le sera prochainement.









La façade animée du Docks – © DOCKS

Selon la Ville de Bruxelles, ce sont les gestionnaires du Docks qui ont sollicité les autorités. Objectif: connaître le règlement en vigueur en matière d’utilisation d’une façade en leds. « Ce n’est pas vraiment une enseigne et nous n’avons pas de règlement-taxes sur les leds », précise à la RTBF le cabinet du bourgmestre de Philippe Close (PS), en charge des Finances.

Depuis l’ouverture du shopping en octobre 2016, la façade du Docks est une véritable attraction. Tel un écran géant, la façade diffuse, de jour comme de nuit, des messages publicitaires, des animations (Noël, Saint-Valentin…) ou encore les logos des magasins présents dans les allées du centre commercial.

En mars 2017, l’ex-Institut belge pour la sécurité routière (aujourd’hui VIAS) invitait les automobilistes à la prudence, à la vue des messages lumineux du Docks.