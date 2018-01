Doische: une nouvelle liste pourrait venir jouer les trouble-fête

Le paysage électoral risque de changer en octobre 2018. Une nouvelle liste pourrait voir le jour. Ce n’est pas encore sûr. Mais Christophe Vande Ghinste a envie de créer une liste alternative de gauche, peut-être avec des membres d’Ecolo, mais pas seulement.

Beaucoup de personnes avaient été déçues par la position de la commune dans le dossier du parc national Viroin-Hermeton. La majorité n’avait pas voulu adhérer à l’extension du parc. Les personnes déçues pourraient rejoindre la liste de Christophe Vande Ghinste s’il décide de se lancer. L’arrivée de ce nouveau venu changerait la donne dans cette petite commune rurale de 2950 habitants où chaque voix compte. Il risque de grignoter des voix aux trois autres partis. Avec seulement onze élus, la balance peut vite pencher d’un côté ou de l’autre.

Le bourgmestre est serein

Cela n’inquiète pas pour autant Pascal Jacquiez, le bourgmestre de la liste MR-IC. Il est content de son bilan, surtout du gros chantier de rénovation du cœur de ville de Doische. « C’est un bilan raisonnable, mais bon » dit le bourgmestre. Il espère garder ses quatre sièges, et rêve d’un cinquième, même s’il y a une nouvelle liste. Pascal Jacquiez est partant pour rempiler comme bourgmestre et reformer la même coalition avec la liste CD@, Construire Doische Autrement, qui avait emporté deux sièges.

Michel Blondia, le président du CPAS de la liste CD@, est aussi satisfait de ces six années de coalition. « Tout s’est bien passé malgré une courte majorité de six contre cinq sièges ». Michel Blondia se représente mais ne veut pas encore dire s’il va tirer ou pousser la liste. Quant à une future coalition, « ce sera aux habitants de Doische d’en décider » dit-il. Pour lui, avec ses deux élus actuels, il n’est donc pas question d’annoncer une reconduction de la majorité actuelle.

LBDA changera de nom

L’ancienne liste du bourgmestre changera de nom puisque André Dricot a quitté la politique après avoir perdu le mayorat par le jeu des alliances en 2012. La liste perd par la même occasion le plus gros faiseur de voix de la commune. 447 électeurs avaient voté pour André Dricot. En octobre 2018, c’est le conseiller communal Philippe Belot qui conduira probablement la liste. Elle ne se limitera plus au PS et au cdH mais se transforme en liste d’ouverture. Le nom n’a pas encore été déterminé. Mais sans André Dricot, et s’il y a en plus une nouvelle liste écologiste, l’ex-LBDA peut perdre des plumes. Elle espère garder tout de même ses 5 sièges. » Dans nos petits villages, cela dépendra plus des candidats que des clivages politiques » dit Philippe Belot. Mais le paysage politique risque de changer en octobre 2018.