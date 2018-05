Doudou à Mons: les rendez-vous à ne pas manquer, petit pense-bête à l’usage du non-montois

C’est un peu tard pour le rappeler mais signalons-le tout de même, le Doudou tombe toujours le dimanche de la Trinité soit, suivant les années, entre le 16 mai et le 20 juin. La seule dérogation à cet usage tombe les années de scrutin. Quand une élection tombe un dimanche de la Trinité, le Doudou est reporté d’une semaine (et pas l’inverse !).

Les premiers événements annonçant la « Ducasse Rituelle » sont programmés le samedi dès 18 heures avec le cortège des personnages du Lumeçon, le fameux combat du lendemain entre Saint-Georges et le dragon.

La descente de la Châsse

Mais le lieu de rendez-vous du « Tout Mons » c’est à 20 heures le samedi à Collégiale pour assister à la descente de la Châsse de Sainte-Waudru. Kekseksa? Pour faire court, la Châsse est le modèle réduit d’une église, elle est en laiton doré et ornée, notamment, de pierres précieuses et semi-précieuses. Cette Châsse contient les ossements de Sainte-Waudru. Installée en hauteur juste derrière l’autel durant toute l’année, la Châsse est descendue le samedi de Ducasse lors d’une cérémonie durant laquelle les autorités religieuses confient la garde de ces reliques à l’autorité politique durant une semaine.

La retraite aux flambeaux

La fête se poursuit le samedi dès 22 heures dans les rues de Mons avec la retraite aux flambeaux. Une retraite durant laquelle une foule de montois, précédés de policiers, de mandataires locaux et du bourgmestre, remontent à pied et par vagues, du bas de la ville vers le centre, à la lueur des flambeaux. L’occasion de joyeuses bousculades.

La procession

La journée de dimanche débute par une messe solennelle durant laquelle la Châsse, descendue la veille, est positionnée sur le Car d’Or pour effectuer le tour de la ville au sein d’un cortège historico-religieux composé de plus de mille figurants: c’est la fameuse Procession du Car d’or. Composée de groupes jouant de la musique ancienne, de porteurs de statues et de reliquaires, de diverses confréries, de chanoinesses, de pages et de cavaliers, cette procession se termine par la fameuse remontée du Car d’Or. C’est le moment où les montois qui se sont rassemblés au bas de la rampe Sainte-Waudru poussent le char, tiré par six chevaux de trait, afin qu’il monte d’une seule traite la côte pavée. C’est le gage d’une année sereine pour la population.

La descente de la rue des Clercs

Le Car d’Or une fois rentré dans la Collégiale, le bourgmestre accompagné de son invité d’honneur, Michel Boujenah cette année, de l’échevin des fêtes et de plusieurs mandataires communaux, parcourent la distance qui sépare Sainte-Waudru du « rond » de la Grand-Place, en compagnie des acteurs du Combat. L’occasion pour la population de toucher les acteurs mais surtout de déjà arracher quelques crins lors du premier coup de queue du dragon.

Le Combat dit « Lumeçon »

Durant les 30 minutes que dure le combat, les deux acteurs principaux vont tourner en sens contraire dans l’arène: Saint-Georges, protégé par les chin-chins, dans le sens des aiguilles d’une montre, face à lui, le dragon, porté par des hommes blancs et soutenu par des hommes de feuille, dans l’autre sens. Il y a également les diables, armés de vessie, qui vont se heurter aux chin-chins qui défendent Saint-Georges. Sans oublier Cybèle et Poliade, les deux acteurs féminins qui participent au combat. Ces deux personnages ont fait leur apparition en 2000.

Pendant toute la durée du combat, les hommes blancs vont plonger la queue du dragon dans une foule qui tentera d’arracher une poignée de crins de la queue du dragon, un trophée garanti porte-bonheur.

Vers 13 heures, el biète est morte, les acteurs sortent du rond et se précipitent dans la cour de l’hôtel de ville. In v’là co pou ein an.

À l’issue du combat, les montois quittent la place pour aller manger avec leurs « chambourlettes », à savoir leurs invité(e)s.

Gilles le Suisse au Doudou de Mons -7 à la Une du 17/06/2017