Un homme a été abandonné ce weekend par ses agresseurs à Petit-Dour. La victime, qui portait des traces de coups et de brûlures, a marché plus d’un kilomètre pour trouver une habitation et demander de l’aide. Il a été hospitalisé.

Une instruction a été ouverte. La police doit à présent déterminer les circonstances de l’agression et trouver les auteurs.