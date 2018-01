Douze chefs d’inculpation requis contre la nouvelle figure de proue palestinienne Ahed Tamimi

Nouveau visage de la résistance palestinienne, Ahed Tamimi devra répondre de douze chefs d’inculpation pour avoir frappé plusieurs soldats israéliens, a annoncé lundi le procureur d’un tribunal militaire israélien.

Le procureur d'un tribunal militaire israélien a requis, lundi 1er janvier, douze chefs d'inculpation contre Ahed Tamimi, une Palestinienne de 16 ans apparue dans une vidéo devenue virale dans laquelle elle frappe des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, selon son avocate.

Ces chefs d'inculpation ne concernent pas seulement cet incident, survenu le 15 décembre près de Ramallah, mais aussi cinq autres dans lesquels Ahed Tamimi a été impliquée en 2017, a précisé aux journalistes Me Gaby Lasky.

Le procureur a également requis cinq chefs d'accusation contre Nariman Tamimi, la mère d'Ahed, également impliquée dans l'agression du 15 décembre. Le tribunal militaire doit en principe décider, lundi, s'il suit les réquisitions du procureur.

Nour Tamimi (20 ans), cousine d'Ahed et elle aussi protagoniste de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias, avait été inculpée dimanche d'agression aggravée et d'atteinte à des soldats en fonction.

Une icône de la lutte contre l'occupation israélienne

Dans ces images filmées avec un téléphone portable, on voit Nour Tamimi s'approcher avec sa cousine Ahed de deux soldats, puis leur donner des coups de pied et de poing et des gifles, dans le village de Nabi Saleh.

Les deux soldats étaient dans la cour d'une maison pour empêcher des Palestiniens de jeter des pierres sur des Israéliens à proximité, selon l'acte d'accusation du tribunal militaire d'Ofer en Cisjordanie occupée. La famille d'Ahed Tamimi affirme que l'incident s'est déroulé dans la cour de leur maison.

Sur la vidéo, les soldats demeurent impassibles face à ce qui semble relever davantage de la provocation que de la volonté de faire mal. Puis ils s'éloignent.

Ahed Tamimi, arrêtée le 19 décembre, est devenue pour les Palestiniens une icône de la lutte contre l'occupation israélienne. Elle s'est fait connaître dans des confrontations avec l'armée israélienne. Les médias israéliens la qualifient de "provocatrice".

Avec AFP

Première publication : 01/01/2018