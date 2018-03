Douze nouvelles cantines bruxelloises labellisées « Good Food »

Douze nouvelles cantines de crèches, d’entreprises et d’institutions publiques bruxelloises ont décroché le label « Good Food », portant à 29 le nombre de cantines bruxelloises ainsi labellisées, a annoncé mardi Bruxelles Environnement.

Le label Good Food, mis sur pied par Bruxelles Environnement, vise à valoriser les efforts des cantines qui favorisent des menus sains et durables en proposant notamment des produits de saison et en luttant contre le gaspillage alimentaire. Le label a trois niveaux: une, deux ou trois fourchettes. Plus une cantine remplit de critères, plus son score est élevé.

Deux ou trois fourchettes

Parmi les 12 nouvelles cantines labellisées en février, on retrouve plusieurs crèches ayant toutes décroché deux fourchettes mais aussi la cantine de la Chancellerie du Premier ministre (une fourchette), du secrétariat du Conseil européen (une fourchette), de l’entreprise Solvay (deux fourchettes) et du Parlement européen (deux fourchettes).

En outre, quatre cantines d’entreprises labellisées en 2017 ont encore amélioré leurs pratiques, ce qui leur permet de passer de une à deux fourchettes.

Influencer les comportements alimentaires

Bruxelles Environnement rappelle que 21% des Bruxellois fréquentent des cantines collectives au moins une fois par semaine; 34% des repas sont servis en entreprises, 16 % dans les écoles et 48% dans les hôpitaux et maisons de soin. « Ces cantines sont un levier considérable pour permettre une transition du système alimentaire. De plus, servir des repas durables dans les écoles comporte un caractère pédagogique qui peut influencer les comportements alimentaires des enfants, et parfois même en venir à influencer les repas de leurs parents le soir », souligne l’administration bruxelloise dans un communiqué.

Les cantines recevront leur nouveau label le jeudi 15 en présence de la ministre bruxelloise de l’Environnement, Céline Fremault.