Drapeaux en berne à La Louvière qui saluera la mémoire de la petite Mawda

Suite à l’affaire de Mawda, petite fille kurde de deux ans, touchée le 17 mai par un coup de feu mortel sur un parking d’autoroute à Mons, les autorités louviéroises ont décidé de rendre un hommage particulier.

Dans un communiqué, le Collège communal explique que « Mawda, décédée dans un hôpital louviérois, rejoint ainsi la trop longue liste des victimes du mouvement migratoire partout dans le monde et (que) son visage s’inscrit désormais parmi les images déchirantes qui illustrent ces drames, aux côtés de celle du corps sans vie d’un petit garçon rejeté sur une plage grecque, en 2015. Sans préjuger des résultats de l’enquête en cours, la Ville de La Louvière, Ville Hospitalière, qui inscrit sa propre histoire au carrefour des cultures et des peuples, a souhaité manifester sa solidarité avec la famille de Mawda. Le Collège communal a dès lors décidé que les drapeaux de l’Hôtel de Ville et du CPAS seront mis en berne à l’heure de ses funérailles, qui se dérouleront à Mons. La Ville de La Louvière présente aux parents de Mawda ses condoléances sincères et profondément émues. »

Initialement prévues à La Louvière, endroit où la petite est décédée, les funérailles auront finalement lieu à Mons selon le choix de ses parents qui sont, pour l’heure, hébergés par le CPAS de Mons. La date n’a pour l’instant pas encore été précisée.