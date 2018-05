Drogue: il volait des produits chimiques à son employeur et les envoyait dans des laboratoires aux Pays-Bas

Un Liégeois âgé de 45 ans a comparu lundi devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de plusieurs faits de vols de produits chimiques au sein de l’entreprise qui l’employait. Les produits étaient destinés à des laboratoires de fabrication de drogues de synthèse situés aux Pays-Bas.

Les faits ont été découverts dans le cadre de l’instruction d’un autre dossier qui avait conduit aux arrestations de sept personnes qui fournissaient des produits chimiques à trois organisations criminelles. Des laboratoires de fabrication de drogues de synthèses avaient été démantelés aux Pays-Bas et plusieurs personnes avaient été jugées à Liège pour ces faits en juillet 2017.

L’enquête a révélé que les produits chimiques provenaient d’une entreprise de la région de Liège et qu’un employé avait volé une partie de ces produits.

L’homme, qui se considérait comme exploité par son employeur dans des conditions insalubres, avait pris l’habitude de mettre plus de produits que ceux initialement commandés. Contre rémunération, entre novembre 2015 et avril 2016, il avait volé 150 kilos de soude caustique, 900 litres d’acétone, 120 litres de méthanol, 150 litres d’acide formique et 390 litres d’acide chlorhydrique.

Le parquet a requis contre le prévenu une peine de 150 heures de travail ou 15 mois de prison.

Le prévenu est passé aux aveux. Son avocate, Me Emeline Thône, a sollicité la suspension du prononcé ou une peine de travail.

Le jugement sera prononcé le 11 juin.