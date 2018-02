Du cinéma au bmx, il n’y a (presque) qu’une visse

Que deviennent les décors de cinéma ? Réponse, un skate park ! À Faweux, près d’Aywaille, le Fudd’s Park réouvre ses portes après deux mois de rénovations. L’endroit est dédié à la pratique du skateboard, du Bmx et du roller, et il est fait uniquement avec des matériaux de récupération.

Une barre qui permet de faire des figures récupérée sur le tournage de Boule et Bill 2, une enseigne « Commissariat » prise du même film, ou encore un plancher trouvé sur une publicité d’un célèbre opérateur téléphonique, voilà quelques uns des éléments qui composent le Fudd’s park. L’objectif du Que Calor Crew, le groupe à l’origine du projet, était de proposer une salle couverte, ouverte toute l’année aux riders (les pratiquants de Bmx, roller et skateboard) comme l’explique Tom Devuyst, l’un des 6 fondateurs « On se démène pour trouver des matériaux de récupération à moindre coûts. Ensuite, on les rénove pour proposer une salle neuve et de qualité. » Parmi ces matériaux, des objets proviennent du cinéma « Je travaille comme créateur de décor » poursuit le jeune homme « Je suis sur les plateaux et souvent, je m’arrange pour récupérer des éléments après le tournage. » Le groupe fait aussi appel à d’autres contacts, des amis ou des communes qui revendent des éléments à des prix avantageux. De quoi permettre aux pratiquants de venir dans une salle couverte, l’une des seule en province de Liège, pour quelques euros seulement « On ne paye pas grand chose quand on achète et récupère du matériel, donc on demande un minimum de participation pour rentrer dans nos frais. Si on prenait du matériel neuf, le prix d’entrée serait bien plus élevé. »

Une question de confort

Avec cette nouvelle salle, le Que Calor Crew espère augmenter le confort des pratiquants « Avant, le sol de la salle était en béton. Avec le temps et l’utilisation, le béton s’est fissuré, laissant apparaître des trous. Si pour les Bmx ça allait, pour les skateboards, en revanche, c’était devenu impraticable. On a fermé le lieu durant 2 mois, on a réaménagé la salle et installé un sol en bois, beaucoup plus confortable. » Visiblement, le résultat plaît. Ce week-end, il y avait du monde dans le petit village de Faweux pour l’inauguration de la salle. Les riders venaient d’un peu partout en Wallonie, de Soumagne à Bastogne en passant par Namur et Mons.