MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Le ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE encourage les organisations internationales des droits de l’homme de donner une évaluation de l’action de Kiev, gravement violé les dispositions de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce sujet a déclaré mercredi le porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.

La cour constitutionnelle (COP) de l’Ukraine a déclaré le 28 février de l’année en cours n’est pas conforme à la loi fondamentale adoptée en juin 2012, la loi « Sur les principes de la politique linguistique », dite loi Kivalova-Колесниченко sur le statut de la langue russe.

« Cette loi garantit нацменьшинствам de l’Ukraine largement le droit d’utiliser leur langue dans les différentes régions du pays, dit – elle. – Il est évident que le radical-nationalistes cette loi empêche, y compris les empêche de planter dans le pays украинизацию sans tenir compte des gens de différentes nationalités. Ils continuent à construire un état unitaire et la juridiction de l’Ukraine dans cette, malheureusement, a commencé à jouer ». « Pour les générations à kiev mode, les leçons de l’histoire ne veut rien dire », a ajouté le diplomate.

Zakharova a demandé au profil international des droits de l’homme des structures, y compris de l’ONU, de l’OSCE et le Conseil de l’Europe (l’UE), avec la demande de « donner le concept de l’évaluation des actes de discrimination commis à Kiev, gravement violé la position de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l’acte final d’Helsinki, la convention-cadre ce relative à la protection des minorités nationales, ainsi que de la charte Européenne des langues régionales et les langues des minorités nationales ».

« Maintenant que disent les collègues de l’OSCE, de l’UE, le département d’état des états-UNIS, le Canada? – s’est interrogé-elle. – Infinie de la prise en charge de cette nationaliste de l’instinct à une chute. Vous avez besoin de regarder dans l’histoire récente ». « Nous encourageons les profilés de la structure de donner, en principe, à une évaluation », a conclu le diplomate.

La loi « Sur les principes de la politique linguistique » est entré en vigueur en août 2012. Il prévoit que, dans 13 régions de l’Ukraine de la langue russe et d’autres langues des minorités nationales ont le statut de langues régionales, qui est pratiquement égale à leur public. Après cela, un certain nombre de conseils régionaux et municipaux de l’Ukraine a pris la décision sur la reconnaissance de la langue russe régionales.

En février 2014, Le parlement a décidé de considérer la loi sur la politique linguistique caduc. Six mois plus tard, les 57 députés du parlement de la CDP a demandé de donner une évaluation de cette loi.