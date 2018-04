Du MAE de la fédération de RUSSIE a déclaré que la réponse de Moscou de nouvelles sanctions de Washington sera difficile

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, le 6 avril. /TASS/. La russie ne laissera pas sans réponse rigide de nouvelles sanctions des états-UNIS, de Washington, il est temps de se débarrasser de l’illusion que avec Moscou, vous pouvez parler la langue de sanctions. À propos de ce qu’a déclaré, vendredi, au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

« Comme l’ont noté à plusieurs reprises, aucune pression n’est pas réductible à la Russie pour le cap – dit dans le commentaire de l’office. – C’est juste pour montrer l’incapacité des états-UNIS d’atteindre les objectifs fixés et consolident la société russe ».

« Bien sûr, ne laisserons pas la toute nouvelle antirusse coup dur de la réponse, – a souligné le ministère. – Cependant, avant tout, voudriez vous conseiller de Washington, plus vite se débarrasser de l’illusion que nous à parler le langage des sanctions ».

Des dizaines de tentatives de pression

Voir aussi







De nouvelles sanctions des états-UNIS. Celui qui est entré dans la liste noire



« Le nombre de prises des états-UNIS depuis 2011, les tentatives de faire pression sur la Russie de sanctions, le 6 avril a dépassé la cinquantaine, – constaté à Moscou. – N’ayant pas obtenu aucun résultat pour 50 санкционных tours, Washington continue à effrayer le refus américain des visas, la menace russe des affaires gel des biens et des actifs financiers, en oubliant que отъем de la propriété privée et de l’argent des autres est appelé le pillage ».

N’attendez pas pour effet de les précédentes sanctions, marquent au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, « de la politique de washington viennent à une telle absurdité que d’essayer de le frapper à nos entreprises, longtemps en prenant en charge les relations commerciales avec les états-UNIS, de qui dépendent des milliers d’emplois ». « En d’autres termes, les battent et les américains ordinaires, les préoccupations de leurs électeurs, détruisent la coopération économique au détriment de », – dit dans le commentaire.

Les sanctions pour éliminer des concurrents

Comme l’ont remarqué au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE, « on a le sentiment que nous assistons à la renaissance de l’Amérique: les etats-UNIS de plus en plus de renoncer à ce que l’avant-même considérée comme fondamentaux « valeurs américaines ». « Encore la puissance de capture diplomatiques des objets appartenant à la Russie, n’a pas seulement une violation flagrante des normes internationales, mais a aussi montré que, une fois sacré pour les américains le droit de propriété s’est transformé en une coquille vide », a déclaré à Moscou.

Voir aussi

La maison blanche: de nouvelles sanctions contre la Russie n’annulent pas le désir de Trump rencontrer Poutine

Le ministère des finances des états-UNIS ne lie pas les sanctions contre la Russie avec des intérêts du pays

L’ambassade de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS a commenté les nouveaux anti-sanctions

« Continuelle de l’utilisation de sanctions, y compris pour résoudre semblables administratives concurrents sur les marchés étrangers, Washington est en fait enregistré dans les adversaires de l’économie de marché et de la libre concurrence loyale, a souligné l’otan. – Les perturbations de la diffusion de russe canal RT est un exemple de l’aspiration d’étouffer la source d’information alternative, de limiter la liberté d’expression. Enfin, sur l’attitude des droits de l’homme en est une parfaite illustration légalisation, au début du XXIE siècle, de la torture médiévale, le contenu de prisonniers dans un vide juridique sur la base militaire de Guantanamo et des prisons secrètes de la CIA ».

« La démocratie américaine est clairement dégénère, a déclaré le ministère des affaires étrangères. Qu’il ne reste que le désir par tous les moyens d’assurer l’hégémonie mondiale des états-UNIS, notamment par le biais de pressions pays qui est indépendante et à la ligne, à la différence de натовских alliés de Washington, parlant de sa voix ».

L’histoire de la question

Vendredi, les autorités AMÉRICAINES ont annoncé sur l’introduction de sanctions à l’égard de 38 russes des personnes physiques et morales, notamment à l’encontre de « Rosoboronexport », « Russe de la corporation financière » et de « Rusal ». Washington, en motivant l’introduction de рестрикций, a de nouveau accusé Moscou de la réunification de la Crimée avec la Russie, « incitation à la violence à l’est de l’Ukraine, le soutien du régime de Bachar] Assad en Syrie par le biais de l’approvisionnement [divers] les matériaux et les armes », ainsi que dans la conduite des activités illégales dans le cyberespace.