Du MAE de la fédération de RUSSIE: Kiev tente de dicter à Moscou règles de la tenue des élections présidentielles

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. L’ukraine, commet une tentative de dicter les règles de la tenue des élections présidentielles du 18 mars dans les bureaux de vote à l’ambassade de la fédération de RUSSIE à Kiev et russes généraux, consulats, bien qu’ils jouissent de l’immunité diplomatique.

Une telle déclaration aux journalistes vendredi a fait le représentant officiel du Ministère russe des affaires étrangères Maria Zakharova.

« Kiev jusqu’à ce qu’il est devenu permettre d’intervenir dans les affaires intérieures d’autres états, d’indiquer comment sont-ils d’organiser le processus électoral, il s’agit de la note du MAE de l’Ukraine du 21 février concernant les élections présidentielles du 18 mars. Ce document, qui prétend à ce titre, n’a pas causé de rien, sauf de la confusion. En particulier, il est la partie ukrainienne a tenté de dicter les règles des procédures électives dans la Fédération de russie et sur des bureaux de vote dans les locaux de l’ambassade de Russie à Kiev et russes généraux, consulats à Odessa, Lviv et Kharkiv, qui tient à rappeler, jouissent de l’immunité diplomatique », dit – elle.