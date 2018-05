Du MAE de la fédération de RUSSIE: la plupart des participants du forum à Genève a confirmé le soutien de СВПД

Le bâtiment du MAE de la fédération de RUSSIE

MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. La plupart des participants à la deuxième session du comité Préparatoire de la Conférence de 2020 d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), завершившего travail à Genève, le 4 mai, a confirmé son soutien durable à la mise en œuvre Conjointe d’un plan d’action global sur le programme nucléaire iranien (СВПД). Sur cela a communiqu samedi du MAE de la fédération de RUSSIE.

« La grande majorité des états ont réaffirmé leur appui durable de la СВПД, qui est devenu l’un des éléments clés de la viabilité du régime de non-prolifération nucléaire et le renforcement de la sécurité internationale dans son ensemble », – dit dans le message. A noté que la Russie et la CHINE ont avec une déclaration conjointe à l’appui de la СВПД.

En politique étrangère, l’office a également été signalé que « la délégation russe a confirmé sa volonté de travailler avec toutes les parties prenantes sur la question de la création d’une zone exempte d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive (ЗСОМУ) au Moyen-Orient ».

L’histoire de la question

En juillet 2015, l’Iran, les cinq membres permanents de l’ONU (Russie, Royaume-uni, Chine, etats-UNIS, France) et l’Allemagne sont parvenues à un accord sur le règlement du problème nucléaire de Téhéran. Conçu leur СВПД prévoit la levée des sanctions de l’ONU, les états-UNIS et de l’UE imposées à l’Iran en raison de son programme nucléaire. En janvier 2016, a annoncé le début de la mise en œuvre de la transaction, et Washington a annulé la restriction.

À son tour, le président des états-UNIS, Donald Trump ne fois appelait un accord avec l’Iran « pernicieuse », affirmant qu’elle n’a pas empêché l’occasion de la création de l’Iran d’armes nucléaires, mais seulement отсрочила. Le 12 janvier de cette année, le chef de la maison Blanche a déclaré que les états-UNIS cessent d’adhérer à l’accord, sauf si elle a des modifications seront apportées formulées lors des négociations avec les pays européens. À la fin de avril, le représentant de l’administration américaine a déclaré que les états-UNIS, ainsi que de la France, l’Allemagne et le Royaume-uni ont fait des progrès dans les négociations d’apporter des ajustements dans l’accord sur le programme nucléaire de l’Iran, mais la décision finale n’a pas été trouvé.