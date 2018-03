Du MAE de la fédération de RUSSIE surveille la situation avec la possibilité de l’imposition des églises en Israël

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Moscou maintient sur le contrôle de la situation avec la possibilité de l’imposition des églises chrétiennes en Israël. Sur ce, a déclaré jeudi le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur le moyen-Orient et l’Afrique, vice-Mikhaïl Bogdanov, prenant la parole lors d’une table ronde à Impériale orthodoxe la société palestinienne (RUSSE).

« En Israël, le droit des chrétiens à la liberté de religion, comme d’autres minorités religieuses, sont énoncés dans la Déclaration de l’indépendance, cependant, des travaux de israéliennes d’implantation de la direction de la politique dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, porte la menace de la présence chrétienne », a déclaré Bogdanov.

« La confirmation vidente celui est devenu la situation autour de l’église de la propriété de la terre Sainte. En signe de protestation contre les intentions israéliennes de la mairie de Jérusalem imposer municipal à l’impôt de l’église de l’immobilier, le 25 février, les chefs agissant dans la ville d’églises ont pris la décision de fermer le Temple du saint-Sépulcre, dit – il. – Hier, le 28 février, le temple a été ré-ouvert pour les pèlerins et les touristes après que le premier ministre Israélien Benjamin Netanyahu a demandé de geler la promotion d’un projet de loi sur les terres et former спецкомиссию pour résoudre la situation ».

Selon Bogdanova, il n’est pas exclu que les autorités israéliennes une fois de retour à envisager la possibilité de l’introduction de l’impôt. « Allons garder comme MAE de ce sujet en particulier le contrôle », a souligné le diplomate.