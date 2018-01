Alexandre Sapeta

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, le 29 janvier. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. Le club de football « Dynamo » envisager la possibilité de résilier le contrat unilatéralement avec le milieu de terrain Alexandre Сапетой, si celui-ci ne passe à l’autre équipe. Ce sujet TASS a rapporté une source proche du dossier.

28 ans Sapeta, comme les footballeurs Alexandre Zotov, Вандерсон, Khali Thiam, Sergei Терехов et Pavel Pogrebnyak, n’a pas fait sur le point de formation de la collecte de l’équipe en Turquie.

« J’Сапеты il ya une option pour passer à tula « l’Arsenal », mais pour lui, c’est une goutte significative dans les salaires, parce que dans le « Dynamo », il gagne près de 2 millions de dollars par année. Si il ne passe pas dans l’autre équipe, il y a une raison et pour la résiliation d’un contrat – par exemple, le combat, ainsi que le discrédit et l’application de la имиджевого préjudice « Dynamo » à cause de litige avec sa femme », – a dit la source.

Plus tôt le portail 8news.ru est rapporté que l’ex-femme du footballeur Inna Sapeta a demandé à l’ex-conjoint dans les organes de répression demandant de l’amener à la responsabilité du fait d’actes illégaux visant la forte sous-estimation de la pension alimentaire générale fils.

Un commentaire officiel du club jusqu’à ce que n’a pas pu. Lui-même Sapeta a refusé de commenter.

Sapeta préconisé une « Dynamo » de 2011 à 2014 et l’été 2016 est de retour dans le club de moscou, en signant un contrat jusqu’à la fin de la saison-2018/19. Au cours de la saison le milieu de terrain a passé en équipe de 12 matches dans le championnat de Russie et un match de la Coupe des pays.

Zotov peut gratuit aller dans « Paris »

Aussi « Dynamo » peut quitter le milieu de terrain Zotov. Auparavant, TASS, il est devenu connu, que 27 ans, le joueur de l’intéressé de krasnoïarsk « Paris ».

« Zotov veut louer « Paris », mais la demande de krasnoïarsk club ne sont pas satisfaits de la « Dynamo ». Красноярцы veulent pas payer le botteur seulement un quart du salaire, ce qui ne convient pas blanc-bleu. Par conséquent, le club de moscou propose au joueur de rompre le contrat », a déclaré l’interlocuteur de TASS.

Zotov prône la « Dynamo » à partir de l’été 2016. La saison en cours, le milieu de terrain a joué en bleu et blanc 14 matches dans le championnat de Russie et une rencontre de la Coupe des pays.