L’image du film «Dzhumandzhi: l’Appel de la jungle»

© filmpro.ru

Quatre élèves appartenant à différentes sociaux стратам, condamnés discuté pour toutes sortes de méfaits à занудному de sanctions: besoin de s’asseoir dans la poussière le dos et de sortir de trombones des documents plus anciens (éventuellement un morceau de l’intrigue carrément de слизан avec le classique américain de l’adolescence cinéma « le Club « le Petit »).

Dans каптерке rapidement détecté кинескопный télé et dendy cette console. Une fois que l’ennui pour ados de son et choisissent des personnages, leur ont aspiré à l’intérieur du monde du jeu, ils sont transformés en héros. Chétif botaniste — сверхсильного tangage (Dwayne « the rock » Johnson), noir bugay — dans une nerveuse garçon (Kevin Hart), maladroite « заучка » — dans un sex-bombe (Karen Gillan) et instagram-beauté — un gros barbu zoologiste (Jack Black).

Ils doivent effectuer une sorte absurde tâche de jeux vidéo, de sauver une fausse état de l’inconnu de la malédiction, pour revenir à la triste, mais calme le monde réel.

YouTube/des remorques Officiels

Le film original « Dzhumandzhi », qui est sorti déjà il y a 22 ans, peut-être, n’était pas un chef d’oeuvre d’art et essai, mais même si son réviser maintenant, il est, à l’exception du caoutchouc ou mal dessinés sur ordinateur des animaux, on distinguait une véritable tragédie humaine. Là, l’intrigue est, apparemment, pour des raisons financières, ont fait plus simple: pas de héros se trouvaient dans la jungle, mais au contraire, ont fait irruption dans la jungle quotidienne américaine arrière-pays. Dans les rues, couraient des rhinocéros et des éléphants, et les pluies de mousson et les inondations pourraient arriver juste sous le toit de la maison.

Au milieu de cette раздрая se trouvait, comme il est maintenant clair, un grand acteur Robin Williams, totalement désemparé et чаплински mélancolique. Son héros aspiré dans le jeu encore dans l’enfance, et de sortir, il a pu partir de là seulement alors, quand a vieilli, et les parents sont morts depuis longtemps de la nostalgie pour les absent sans nouvelles de progéniture.

Regarder comme suis en surpoids щетинистый moujik, joignant les mains sur le visage, et s’exclame « Quel homme! », recherche sur la falaise, sera désagréable et толерантному le spectateur, et d’autant plus гомофобам

Maintenant « Dzhumandzhi » ressemble à laisser et подпорченная de nombreux jeux d’inserts, mais tout de même complet existentielle de la douleur du drame: c’est déjà pas drôle, c’est tout simplement effrayant. D’ailleurs, dans la continuité des Dzhumandzhi », le film Zathura: une aventure Spatiale », qui est en général reconnu par un échec, l’a été encore plus spectaculaire et de l’horreur.

Bien sûr, les créateurs de vertige vertige de la suite voulu cracher sur tout le drame. Point de vue purement formel film 2017 — c’est vraiment une suite: avec le même jeu, sauf que dans un peu plus moderne. Mais c’est l’affaire. En comparaison avec la partie précédente, le nouveau film « Dzhumandzhi » se regarde comme chaud noir de jeu de plateau à côté de son видеоигровой version, comme le « Monopole » de la avec des morceaux de papier et de « Monopole » sur l’iphone. Franchement, настолка, et sa version modernisée de la, pas besoin.

Avis d’expert

Auteur: Alexis FILIPPOV

Filippov

Alexis

Le feuilleton « de Jean-Claude Van Johnson: que devez-vous rencontrer la vieillesse

Aller à la section des Opinions

Le nouveau film, certainement où la plus spectaculaire. Le réalisateur Jake Кэздан, jusqu’à ce отметившийся important pour l’histoire du cinéma des films comme « Très mauvaise училка » et « Famille », le fait que les auteurs de l’original n’est pas assez d’argent: a subi l’action dans confectionnés magiques de la jungle.

De la même manière simple le problème a été résolu mauvais jeu d’acteurs-enfants, de jeunes artistes ont travaillé pendant environ cinq minutes de temps d’écran, le reste sur le même prennent паясничающие de toutes les forces populaires de la personne. D’ailleurs, la solution est, bien sûr, est très contestable: que mieux, les enfants, que l’intrigue doit être courageux adultes, ou au contraire, le vieillissement des fronts кривляющиеся, s’ils avaient dix ans?

Pour Дуэйна Johnson, un instant, le высокооплачиваемого employé d’Hollywood, ce film était clairement plus qu’un simple pirater: il était tellement tout de même qu’il a joué dans deux films d’affilée de la jungle, et ne semble même pas переодевался. La même chemise facile à remarquer dans les remorques « Dzhumandzhi » et « Рэмпейджа », qui sortira le 19 avril 2018.

did… did the rock film two movies at the same time in the same jungle in the same outfit pic.twitter.com/IWVVToBltn

— Alec Faulkner (@alecfa) le 17 novembre 2017,

Ce qui est intéressant, une fois le film tente de se saisir d’un personnage, comme un héros de Robin Williams. L’intrigue est un autre jeune homme, qui a englouti le jeu avant de héros (il y microscopique de la scène en finale de la peinture de 1995), et il craint d’aller à la prochaine quête seuls, parce que les personnages, comme dans олдскульных jeux, sur trois de la vie, et si le dépenser, alors vous pouvez mourir en fait.

Malheureusement, au lieu de l’Williams dans le rôle pris de Nick Jonas, pop chanteur de бойсбенда Jonas Brothers, quelque chose comme Sergey Lazarev temps du Smash!!

Surtout irritent les blagues qui a pardonner premier film des années 90, mais pas aujourd’hui. Disons, la star de l’école, glamour jeune fille, passant dans le corps masculin, apprend à uriner à l’aide de nouveau pour elle, l’organe sexuel et Dwayne Johnson avec Kevin Hart lui viennent en aide. Le personnage de Jack Black en général ressemble tout à fait inadéquate de la en 2017 moquer stéréotypée gay.

Regarder comme suis en surpoids щетинистый moujik, joignant les mains sur le visage, et s’exclame « Quel homme! », recherche sur la falaise, sera désagréable et толерантному le spectateur, et d’autant plus гомофобам.

Voir aussi







Tout ce que vous devez savoir sur le film « l’arbre de noël de nouvelles »



Enfin, elle-même pleine de grâce le thème des jeux vidéo, qui serait proche de разросшемуся la communauté geek, fait un tout старперски. La seule chose que l’on sait de гейминге les scénaristes, c’est que là il y a des quêtes, personnages jouables et trois de la vie. Même les vieux 8-bit et 16-bit étaient beaucoup comme le plus inventif dans le plan de l’intrigue. Vous pouvez continuer la comparaison avec la première partie, dans laquelle les graphismes, bien et avait l’air неказисто, mais vraiment épouvantails.

Là-bas, où l’imagination pourrait se terminer un manque de détails, dans la nouvelle « Dzhumandzhi » tout simplement pas de quoi fantasmer.

Egor Беликов