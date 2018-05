YUZHNO-SAKHALINSK, le 8 mai. /TASS/. Une base de données électronique des participants de « l’Immortel du régiment, qui sera ensuite utilisé lors de la création de nouvelles expositions, des expositions temporaires, le travail scientifique, créeront dans vador-le complexe mémorial de la « Victoire » de Yuzhno-Sakhalinsk. Ce sujet TASS a rapporté mardi un chercheur du musée Victor Матвейчук.



Infographies



Carte de la route des actions de « l’Immortel régiment »

À Jour de la Victoire TASS a préparé une carte avec une description de l’itinéraire des actions de « l’Immortel régiment ».

« Le 9 mai dans notre musée pour la première fois, nous organiserons les participants de la procession « Immortel régiment ». Les gens seront en mesure de transmettre au musée des informations sur leurs proches – participants de la Grande guerre Nationale. Pour ce faire, vous devrez remplir un formulaire indiquant des informations biographiques sur), ainsi que de transmettre dans le musée des copies ou les originaux des photos », – a déclaré Матвейчук.

Selon lui, dans l’avenir, sur la base de ces données dans le musée créeront une nouvelle exposition, qui sera appelé « la Salle de la mémoire ».

« Ce sera une sorte de multimédia mémorial. Toute personne sera en mesure de venir au musée, de trouver dans la base de données électronique des informations sur leurs parents et de les voir sur le grand écran. Nous comprenons que c’est le travail d’un seul jour, mais espérons que le 9 mai créons une bonne base pour l’avenir », a expliqué le chercheur.

En outre, le 9 mai au musée travaillera réception sakhalinsk direction de la « Recherche sur le mouvement de la Russie ».



Infographies



Comment participer à la promotion de l’Immortel régiment »

Anniversaire de la Victoire TASS a formulé des recommandations pour les participants à des actions de « l’Immortel régiment ».

« Elle sera en mesure d’appliquer сахалинцы qui veulent installer le sort de leur parent, воевавшего sur les fronts de la Grande guerre Patriotique. Allons accepter les demandes de recherche de personnes disparues, à la sépulture des morts sur les fronts, ainsi que sur la recherche de récompenses des proches, des reçus pour les exploits sur les champs de bataille », rapporte TASS, le chef de la branche régionale de la Recherche de mouvement de la Russie », Artem Bandura.

Vador-le mémorial de la Victoire » s’est ouvert à Ioujno-Sakhalinsk en septembre 2016.

Ce document décrit plusieurs domaines de l’histoire de la région insulaire. C’est le débarquement des troupes de débarquement sur Шумшу, l’assaut de la police du jeûne Хандаса, guerre Russo-japonaise de 1904-1905 années, l’île de Sakhaline et Kourily dans les années de la seconde guerre mondiale, et ainsi de suite. Le musée est entré dans le top 5 des plus impressionnants musées militaires de la Russie, qui la veille ont publié sur le site de l’Agence.

D’actions

« L’immortel régiment » – l’action publique-d’une procession au cours de laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle a lieu le Jour de la Victoire en Russie et dans d’autres pays. L’histoire de stock a commencé en 2007 à Tioumen. Ensuite, la procession s’est déroulée sous le nom de « la Parade des vainqueurs ».

Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk. En 2013, l’action s’est propagé dans plus de 120 villes. Un an plus tard sur la rue avec des portraits de famille-combattants sont sortis les habitants de 500 villes dans sept pays. À partir de 2015, l’action est officiellement devenu le russe.