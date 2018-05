E19-E42 Bruxelles-Mons : nouvelle fermeture d’autoroute pendant quatre jours

Après une portion de l’autoroute E42 durant les dernières vacances de printemps en avril, c’est cette fois l’autoroute E19/A7 qui va être fermée pendant plusieurs jours cette semaine uniquement en direction de Mons, entre l’échangeur de Familleureux et l’intersection E19/A7-E42/A15. Ceci afin de permettre la réhabilitation de son revêtement.

Ainsi, à partir de ce mercredi 9 mai à 22h00 jusqu’au lundi 14 mai avant les heures de pointe matinales, les usagers qui circuleront sur l’E19/A7 vers Mons devront emprunter une déviation qui leur permettra de rester sur le réseau autoroutier : ils devront emprunter l’échangeur de Familleureux pour gagner l’A501 et ensuite regagner l’autoroute E42/A15 par l’échangeur de Bois d’Haine.

Le congé de l’ascension et son trafic moins conséquent sont mis à profit pour permettre de fermer cet axe et de travailler plus rapidement qu’en cas de maintien du trafic.

Pendant ces quatre jours de fermeture, ce sont principalement les trois derniers kilomètres situés entre le parking de Besonrieux et l’intersection E19/A7-E42/A15 qui seront traités et qui pourront ainsi être totalement libérés dimanche en soirée. Des équipes travailleront de jour comme de nuit, plus de 10.000 tonnes d’asphalte seront posées. Une quarantaine de camions sera actif sur le chantier.

Par contre, le travail qui sera entamé pendant cette fermeture sur les quatre kilomètres de Familleureux jusqu’au parking de Besonrieux, devra se poursuivre pendant environ deux semaines. La circulation y sera réduite à une voie dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. L’accès au parking de Besonrieux ne sera pas possible dans ce sens pendant la durée du chantier. Les usagers venant du rond-point Mignault ne pourront pas monter sur l’autoroute E19/A7 en direction de Mons. Ils devront suivre une déviation via l’A501 et l’échangeur de Bois d’Haine.









Vue de la déviation mise en place – © Sofico