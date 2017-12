Écolière américaine a remercié l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE pour l’invitation de voir le film « Saliout-7 »

WASHINGTON, 23 décembre. /Corr. TASS Anton Manivelles/. Disciple de l’une des écoles américaines Ellie Bois a écrit à l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE aux états-UNIS d’Anatolie Антонову une lettre, qui l’a remercié pour la possibilité de voir le film « Saliout-7 » dans киноклубе de l’ambassade russe. Cela a été rapporté par le service de presse de l’ambassade vendredi sur sa page Instagram.

« L’ambassadeur de Russie à Washington Antonov a reçu un message inattendu. Disciple de l’une des écoles américaines Ellie Sp a remercié pour l’occasion de voir le nouveau vaisseau de film d’aventure « Saliout-7″ киноклубе de l’ambassade et de discuter avec l’ambassadeur », – a noté dans le message.

Le service de presse a expliqué que l’écolière « travaille sur un projet de recherche sur la coopération des états-UNIS et de la Russie dans l’espace ». « Le film a inspiré plus sur l’étude de la langue et de la culture -, ont indiqué à l’ambassade. – Elle a exprimé l’espoir que la prochaine fois elle sera en mesure de communiquer avec l’ambassadeur de Russie en russe ».

À son tour, Vettel dans sa lettre de réponse « a remercié Ellie, a félicité les vacances à venir ». « À la lettre allant dans ce sens spatial cadeau de noël », – ont conclu à l’ambassade. Le service de presse a publié la photo avec la figurine de père Noël et une boîte de chocolats « l’Inspiration ».

Elle a également publié des photos de la lettre élève et la réponse de chefs de l’ambassade russe. Je bois en particulier s’intéresse à un Traité sur l’espace, qui a été en 1967 signé simultanément à Moscou, Washington et Londres par les états dépositaires de l’URSS, les états-UNIS et le royaume-uni, a ensuite été ouvert à la signature de tous les autres pays du monde. Le document est à la base du droit spatial international. En janvier 2017, les parties au Traité sur l’espace sont 105 états, 24 ont signé le document, mais ne l’a pas terminé sa ratification.

Une élève a envoyé Антонову une carte postale dans laquelle l’a félicité pour Noël et le Nouvel an, en remerciant pour l’invitation sur le sapin de noël.

« Saliout-7 »

L’ambassade de Russie à Washington au début de octobre, vendu avec passé предпремьерный la diffusion de la nouvelle fédération spatiale du drame « Saliout-7 ». Parmi les invités dans la salle de cinéma de l’ambassade ont été compatriotes qui étudient la langue russe par les jeunes américains, les étudiants Кармеловского de l’institut de l’histoire russe et de la culture. Étaient également présents les ambassadeurs de plusieurs pays de la CEI, des représentants du corps diplomatique et des agences spatiales.

Prenant la parole devant l’assemblée, Antonov, a rappelé l’historique de l’arrimage des « Soyouz – Apollo », sur les vols américains de la navette à la station « le Monde ». Selon l’ambassadeur, aujourd’hui cosmonautes russes et les astronautes américains ensemble engagés dans la recherche, « risquent leur vie, s’appuient les uns sur les autres ».

Dans le cadre de l’intrigue du film se coucha réel incident soviétique de l’histoire de la conquête spatiale. En 1985, située dans беспилотном le mode de la station Saliout-7″ a cessé de répondre aux commandes de la Terre. Sa chute pourrait entraîner la perte de vies humaines. Selon l’histoire de la peinture, « Saliout-7″ pourrait également se trouver dans les mains des américains. À cet égard, il a été décidé d’envoyer en orbite de deux astronautes, leur rôle accompli, Vladimir Vdovitchenkov et Paul sept » janka. Le fauteuil de réalisateur a pris Klim Шипенко.