Ecolo : pourquoi tant de haine ?

Le président du cdH Benoit Lutgen dénonce un » populisme vert » et des » méthodes dignes de l’extrême droite » de la part d’Ecolo. Le premier ministre Charles Michel juge qu’Ecolo (avec le PTB et le PS ici) participe à une trumpisation des esprits. Ecolo, qui lance sa campagne communale cette semaine, focalise les critiques du centre et du centre droit francophone. Ainsi, la présidente du parti Zakia Khattabi est accusée d’avoir voulu instrumentalisé la mort de la petit Mawda via un tweet : » Ce drame est le fruit de la fuite en avant dans une politique d’asile de plus en plus répressive. La responsabilité de #begov est engagée ! « .

Mais ce n’est que le dernier élément reproché au parti. Benoit Lutgen pointe l’accusation de collusion avec Veviba dont il a été victime lors de l’affaire du récent scandale alimentaire. Didier Reynders, MR, lui a accusé Ecolo d’avoir sali son honneur lors de la commission d’enquête du Kazakhgate.

Pourquoi Ecolo est-il la cible de ces critiques ? Ecolo dépasse-t-il les limites acceptables en politique ? Ecolo est-il devenu un parti » populiste » comme l’affirme Benoit Lutgen ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de « Débats Première », en collaboration avec Le Vif, ce jeudi 24 mai dès 12h30 sur La Première, Pascal Delwit, professeur de Sciences politique à l’ULB, Jean Faniel, directeur général du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP) et Olivier Mouton, journaliste au Vif.

