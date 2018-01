Ecolo sans Groen avec des candidat.e.s flamand.e.s malgré tout à Molenbeek

Molenbeek sera sans doute la seule commune de Bruxelles où Ecolo et Groen ne figureront pas sur la même liste. La pomme de discorde remonte à la fin 2016 et la sortie du livre « Entretien à Molenbeek » de l’échevine Groen Annalisa Gadaleta. Le livre véhicule son lot de clichés et de considérations péjoratives sur la communauté maghrébine de la commune, provoquant des réactions négatives de l’échevine Ecolo Sarah Turine. Annalisa Gadaleta n’a jamais présenté d’excuses et les ponts sont désormais rompus entre Verts francophones et flamands de Molenbeek. La section locale de Groen a choisi de faire sa propre liste. Une décision qui n’a pas plu à Jase Van Grembergen. Cette membre de Groen figurait déjà sur la liste commune Ecolo-Groen en 2012. Elle n’imagine pas se présenter sur une liste qui ne rassemble pas l’ensemble des communautés molenbeekoises et prend donc ses distances avec son parti en acceptant l’invitation de la tête de liste Ecolo Sarah Turine à occuper la 5e place sur la liste Ecolo. Une présence flamande qui en appelle d’autres, explique l’échevine verte. Des négociations sont en effet en cours pour pouvoir présenter d’autres candidats néerlandophones adhérant au projet écologiste.