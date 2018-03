Économies d’énergie: des formations pour venir en aide aux personnes précarisées

On parle beaucoup d’économie d’énergie mais quand on n’a pas beaucoup de moyens, c’est plus facile à dire qu’à faire puisqu’on fait déjà énormément d’efforts. Justement : l’ASBL Empreinte donne un coup de main à des personnes défavorisées, avec une formation et des exemples concrets. Objectif : maîtriser l’énergie tout en gardant le même confort.

L’association organise ces formations depuis bientôt dix ans. Elle vient d’en terminer une à Philippeville, avec une dizaine de participants.

Parmi eux, Jean-Claude Martin. Il est enchanté. « Le positif ? C’est apprendre des choses auxquelles on ne pensait peut-être pas. Il y a des déperditions d’énergie partout. Cela vient parfois d’une mini-fuite que l’on n’avait pas vue. Eh bien, chez moi, en appliquant certains conseils, je suis parvenu à récupérer cinq degrés. Et donc, forcément, j’ai dépensé un peu moins. L’économie vient parfois de petites choses. Ces formations m’ont donc été fort utiles. »