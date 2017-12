Ederson, Asensio et Мбаппе entré dans l’équipe nationale de jeunes étoiles uefa champions league en 2017 selon la version de l’UEFA

TASS, le 24 décembre. L’union des associations européennes de football (UEFA) a publié la composition symbolique de l’équipe des jeunes étoiles de la Ligue des champions en 2017. Informe « Газета.Ru » se référant au service de presse de l’UEFA.

Lors de la sélection des joueurs compte de l’âge du joueur de football, qui devait être à pas plus de 24 ans, et les débuts du tournoi cette année ou une percée après très peu d’expérience de la participation à la Ligue des champions précédemment.

Dans la composition de l’équipe comprenait le gardien de but Ederson (sl Benfica/Manchester City), les défenseurs de Nélson Семеду (« Benfica »/ »Barcelone »), Давинсон Sanchez (Tottenham), Niklas Зюле (Bayern), Kieran Tierney (Celtic), les milieux Harry Wings (Tottenham), Anderson Талиска (Beşiktaş), Marco Asensio (Real madrid) et les attaquants Kilian Мбаппе (Monaco/Paris-Saint-Germain »), Timo Werner (« Leipzig ») et Dimitri Oberlin (« Bâle »).