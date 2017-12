Edouard Artemiev, Vladimir Naumov et Victoria Tokarev a reçu la médaille de Sergueï Mikhalkov

Le président de la Fondation Russe pour la culture de Nikita Mikhalkov

MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. Mémorable, la médaille d’or en l’honneur du poète, l’auteur des textes de cantiques de l’Union Soviétique et de la Fédération de russie Sergueï Mikhalkov (1913-2009,) ont été remis le 22 décembre à Moscou au cours d’une cérémonie dans la Maison des réceptions de l’amf.

En 2017, les titulaires de la médaille de l’acier artiste du peuple de Russie, le compositeur Edouard Artemiev, artiste populaire de l’URSS, le réalisateur Vladimir Naumov, écrivain et scénariste de Victoria Tokarev. Mémorable récompenses aux lauréats a remis le président de la fondation Russe pour la culture de Nikita Mikhalkov.

« Le prix porte le nom d’un homme remarquable. Elle récompense les personnes, indépendamment de la profession, ceux qui ont gardé la fidélité à la borne, humaine et artistique », dit – il.

Selon lui, le possesseur de la médaille peut devenir politicien, écrivain, un artiste, une personne non créative de la spécialité. « Et ce prix est très naturellement porte le nom de Mikhalkov, parce qu’il a été très solide homme dans l’oeuvre et dans la vie. Pour nous, pour la famille, une grande joie, que le Fonds de la culture continue cette tradition », a souligné le réalisateur.

Eux-mêmes les lauréats ont souligné la grande importance de la personnalité de Sergueï Mikhalkov dans leur vie et leur carrière. Avec une chaleur particulière se souvient du poète Victoria Tokarev. « Pour moi, Sergey Vladimirovitch Mikhalkov est le plus grand et le plus bien-aimé. Il a retourné toute ma vie », raconte-elle.

L’histoire de la récompense

La médaille, créé par la fondation en 2010, est décerné tous les deux ans, les représentants de la culture nationale et de personnalités publiques en humaniste de la contribution à l’éducation de la jeune génération. L’auteur de la médaille, le sculpteur George Франгулян. La plus mémorable le signe est représenté le profil de Sergueï Mikhalkov et ses paroles célèbres – « aujourd’Hui – les enfants de demain – le peuple ».

Parmi les lauréats de la médaille commémorative des années passées – le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, évêque de Егорьевский Tikhon (Шевкунов), des artistes du peuple de la RSFSR Valentin Гафт et Vassili Livanov, artiste du peuple de l’URSS Yuri Bashmet, artiste du peuple de l’URSS, Zourab Tsereteli.

La médaille est joint un certificat de 300 thous.