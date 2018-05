Chapitre RÉPÉTITIONUNE Igor Efremov

MOSCOU, le 6 mai. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. « Orenbourg », samara « les Ailes de Conseils et de krasnoïarsk « Paris » pendant toute la saison de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) ont démontré la supériorité sur les autres adversaires dans un jeu plan. Une telle opinion TASS a déclaré par le président RÉPÉTITIONUNE Igor Efremov.

Selon les résultats de la 37-ème tour RÉPÉTITIONUNE « Orenbourg » et « les Ailes de Conseils » qualifier l’espace n’est pas inférieur au deuxième au classement. Ce succès donne les deux équipes le droit de s’exprimer dans la Fédération de football de la premier league (premier league). De krasnoïarsk « Paris » n’est pas en mesure de distancer les dirigeants et termine la saison à la troisième place, alors que la quatrième position lui a fourni « Tambov ».

« Je pense que nous avons tout au long de la saison, ces commandes [« Orenbourg » et « les Ailes de Conseils »] avec « l’Ienissei », dirons-nous, la supériorité sur les autres clubs, en premier lieu, dans le plan de jeu. Tous les trois de l’équipe, à mon avis, tout à fait différent, je peux remarquer qu’une grande partie de championnat gagné « Paris », qui a eu пятиочковый détachement avant le printemps de la partie. Quelque chose qu’ils n’a pas fonctionné, ils ont subi quelques défaites, ce qui est mérité le succès de « Orenbourg » et « les Ailes de Conseils ». Ne peux que leur souhaiter bonne chance dans la ligue », dit – Efremov.

« L’ienissei » jouera dans les matches de transition pour le droit d’aller dans la premier league avec 14-ème équipe à l’issue du championnat de la Russie, et « Tambov » luttera en barrages de rencontres avec le club, ont réalisé des avancées 13 résultats en premier league.

« Bien sûr, je ne suis pas un bookmaker en ligne, donc les chances de ne pas l’apprécie. Je peux seulement de se rappeler, comme il y a quatre ans « Ufa » joue avec « Томью », où semble également que les chances étaient de petite taille (« Ufa » a remporté à la maison avec un score de 5:1 et a cédé la visite 1:3 – env. TASS). Mais depuis, le « Ufa » est sorti en premier league et a évolué dans de très intéressant, боеспособный et original de l’équipe. Donc ici d’évaluer les chances n’a aucun sens, d’autant plus c’est assez spécifique à la compétition, qui a lieu quelques jours », a conclu le Efremov.

Vainqueur du championnat RÉPÉTITIONUNE renseignés dans le dernier tour, tous les jeux qui se tiendront le 12 mai et débutera à 14:00 gmt. « Orenbourg », apposé à 83 points, jouera sur le terrain de « Тамбовом », et « les Ailes de Conseils » (82) à Vladivostok, se réunira avec le club de Faisceau de l’Énergie ».