Le président de la ligue nationale Igor Efremov

© Stanislas;/TASS

MOSCOU, le 6 mai. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. « Orenbourg » et samara « kuban » ne devraient pas connaître de problèmes de licence pour participer au tirage au sort Fédération de football de la premier league de la saison-2018/19. Ce sujet TASS, a déclaré le président de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE) Igor Efremov.

Voir aussi

De krasnoïarsk « Ienisseï » jouera dans les matches au cours d’une sortie en premier league

Stolypine: « Orenbourg » est sorti en premier league, grâce à l’union des joueurs, de la direction et des supporters

« Les ailes de Conseils » vaincus « Kuban » dans le match RÉPÉTITIONUNE et sortis de la premier league

« Orenbourg » d’avance est sorti en premier league après le tirage au sort « de l’Ienisseï » et « Шинника dans le match RÉPÉTITIONUNE

Selon les résultats de la 37-ème tour RÉPÉTITIONUNE « Orenbourg », de gagner à l’extérieur de koursk « avant-garde » (2:0), et « les Ailes de Conseils », les gagnants de son champ de краснодарскую « Kuban » (1:0), qualifier l’espace n’est pas inférieur au deuxième au classement. Ce succès donne les deux équipes le droit de parler dans le prochain tirage au sort de la premier league, mais la ligue de pré-organise la procédure d’octroi de licences pour le tournoi en fonction de plusieurs critères, incluant le matériel, entraînement, financier et à d’autres composants.

« Orenbourg » il y a quelques problèmes avec le stade [« Газовик »], mais ils ont déjà joué dans la dernière saison de premier league. Là, la question de la capacité (arena est calculée sur 7500 spectateurs – env. TASS), mais le plus important pour le stade a été le confort et la sécurité nécessaire. Sur les « Ailes » de même rien à dire, ils ont de bonnes installations et un stade construit pour la coupe du monde 2018 « Samara – Arena – env. TASS) », a déclaré Efremov.

Comme précédemment annoncé TASS le président de la premier league, Sergueï Прядкин, la ligue de durcir la procédure d’octroi de licences de clubs afin de stabiliser le fonctionnement de la premier league. Au cours de la saison du championnat de Russie financiers, des problèmes ont surgi de plusieurs clubs de la ligue, parmi lesquels de perm « Amkar » et « Activités » de la région de Léningrad. En outre, sur un tournoi, plusieurs clubs ont connu des problèmes d’infrastructure et de la tenue des matches à domicile dans les stades.