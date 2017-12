Egyptian football association s’efforcera de convaincre les joueurs à ne pas observer le jeûne avant la coupe du monde 2018

Les footballeurs de l’équipe nationale d’Egypte

© EPA/Samuel Shivambu

Le CAIRE, le 27 décembre. /TASS/. Egyptian football association a l’intention de convaincre les joueurs de l’équipe nationale de ne pas garder le jeûne avant la coupe du monde 2018 en Russie. Ce sujet dans une interview TASS, a déclaré le président Égyptien de l’association des Hani Abou Rida.

Équipe nationale de l’Égypte tiendra le premier match de la coupe du monde le 15 juin, le lendemain de la fin du Ramadan, le mois obligatoire pour les musulmans de la poste.

« Il est très difficile, et c’est notre principal problème. Nous avions prévu d’arriver sur le championnat d’une semaine, donc, la dernière semaine de carême tombe déjà sur les conditions russes. C’est pourquoi nous ferons tout pour les convaincre de ne pas observer le jeûne », a déclaré Abou Rida.

« Selon le Coran les voyageurs, ainsi que ceux qui travaillent, effectue une mission, surtout à l’extérieur de la maison, et cela peut inclure et les athlètes, peuvent ne pas jeûner, même si une telle permission, ils vont coller à la poste. Et s’ils deviennent de s’abstenir de manger, alors les chances de perte sont en plein essor. Vous comprenez, pendant le Ramadan, changer complètement de mode de vie – ils ne dorment pas la nuit, ne pas manger et ne pas boire dans la journée, ils pourront faire de l’exercice quand ils seront entièrement physiologiques cycles. De plus, vous avez le coucher de soleil plus tard, et donc de procéder à un premier repas, ils peuvent seulement dans le quartier de neuf heures du soir », – a également souligné le chef de l’association.

La slection de l’Egypte jouera la coupe du monde pour la première fois en 28 ans. Les adversaires égyptiens par le groupe de l’équipe de Russie, de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite.