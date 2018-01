Eisenstein, le Japon et l’histoire de la longueur en un siècle

Sergueï Eisenstein, 1926

Avec la langue japonaise Eisenstein pour la première fois rencontré et est devenu l’étudier après la révolution de 1917, pendant la guerre Civile. Puis il a commencé à faire du théâtre à Moscou, et plus tard a commencé ses activités dans le cinéma.

Réalisateur appartient l’idée de considérer les pièces de l’hiéroglyphe comme montage, et se rapporte à la période du cinéma muet. Par ailleurs, la théorie de montage de ce temps a reçu le nom de montage d’attractions est un long métrage de la méthode, qui implique un impact sur le spectateur grâce à la diffusion des objets et symboles dans la collision.

En dehors de la langue Eisenstein également activement intéressé à la culture du Japon, en particulier, le théâtre kabuki. Bien connue de la photographie d’Eisenstein avec le japonais, l’acteur de kabuki Садандзи Итикавой II, qui a été faite lors d’une tournée de théâtre de Moscou en 1928.

Intérêt pour l’art du Japon et les japonais иероглифике l’a aidé à étendre les limites créatives et d’apporter une multitude de nouveaux éléments dans le cinéma et le processus de montage. À son tour au Japon même avec les années, s’est produite le processus inverse: l’oeuvre du grand cinéaste a eu un impact sur de nombreuses personnalités du cinéma japonais, et des jeunes, les représentants de cette tendance de l’art lors de la création de ses œuvres se tournent toujours vers Ejzenchtejnou comme tangun les bases de la cinématographie.

La Communauté D’Eisenstein

Au Japon, on se souvient bien et apprécient la contribution d’Eisenstein dans la culture. Ainsi, pendant près de 30 ans, il y avait le Club des amateurs de la créativité d’Eisenstein. Sa figure centrale et le président de 1990 à 2012, il a été critique de cinéma Kazuo Yamada (1928-2012). Dans les activités de la communauté ont participé célèbres réalisateurs japonais Канэто Shindo (1912-2012) et Yoji Yamada.

Depuis la création de la réunion du club passent mensuel, et à ce jour, leur nombre a déjà atteint 295. Principalement, ils sont dédiés à la visualisation et à l’analyse des œuvres d’Eisenstein, l’étude de l’histoire du cinéma mondial. Régulièrement dans le club, organise des conférences, qui invitent les cinéastes actuels et d’autres personnes dont la vie est liée avec le cinématographe.

La communauté collabore avec la fondation Japonaise, le musée du studio d’animation Ghibli (« Péri »), le fonds national de films de la fédération de RUSSIE. Lors de l’interaction avec eux au Japon en 1996, le festival de l’soviétiques et russes de films intitulé « 100 ans de cinéma », et, en 2000, a été menée à grande échelle de diffusion des films d’animation russes.

En outre, le club a participé activement à l’organisation d’un colloque international consacré à 95 anniversaire de la naissance d’Eisenstein en 1993 et en 2008 sur un événement similaire a eu lieu la diffusion de la bande « le Cuirassé Potemkine » conformément à la tradition japonaise du cinéma muet, quand comprendre ce qui se passe à l’écran, les spectateurs aide à une personne spéciale, appelée бэнси. En effet, il combine le rôle de l’acteur et narrateur, du film des scènes en forme expressive.

L'image du film « le Cuirassé Potemkine, 1925



Maintenant, le Club des amateurs de la créativité Eisenstein dirige le chercheur du cinéma russe Yuki Inoue, qui a pris ce poste après le décès de Kazuo Ямады. Dans l’interview, le journaliste TASS, il a dit que le nombre de participants actifs de la communauté avec les années, a diminué et représente aujourd’hui une dizaine de personnes. Toutefois, ses membres continuent la tradition des créateurs, et proposant une variété d’activités de promotion de cinéma russe contemporain.

Place dans l’histoire

De l’avis de Inoue, des œuvres d’Eisenstein est un vrai classique, vivante, toujours et continue de donner une incitation à d’autres personnalités du cinéma. « Atteindre Eisenstein peut être divisé en deux grandes parties — de sa peinture et la théorie du cinéma. Les films [réalisateur soviétique] et maintenant il ya deux « concerts classiques », qui possède un pouvoir d’influence et moderne кинопродукция dans une certaine mesure, rend hommage aux » a — t-il.

« En ce qui concerne théorique pilier, c’est largement connue la théorie de montage d’Eisenstein. Jusqu’à présent, a l’effet d’une doctrine [le réalisateur], qui comprend une approche théorique sur l’incarnation d’idées et de pensées dans l’image, la recherche de « la création », n’est pas limité à un film, et une réflexion sur les différences de l’ouest et de l’est de la culture », a ajouté Inoue.

La section du Club des amateurs de la créativité Eisenstein estime également que les films du réalisateur sont intéressants car ils ne sont pas limités à la fonction de divertissement, comme beaucoup de peintures contemporaines, et de donner aux téléspectateurs des thèmes de réflexion et incitent à l’action. « Bien sûr, il ya ceux qui n’aiment pas ces fortes turbulences », a — t-il. « Très intéressant pour son travail du point de vue de la recherche d’eux n’est pas simplement en tant que tel l’acte de soutien du gouvernement soviétique, et c’est la valeur de « l’esprit de la révolution » dans l’histoire de l’humanité. En conséquence, dans son dernier film « Ivan le Terrible » Eisenstein est en fait le premier a critiqué Joseph Staline », — a dit Inoue.

En parlant de ses films préférés réalisateur soviétique, il a mis en relief « Ivan le Terrible » et l’un de ses premiers ouvrages — « Grève », paru en 1924. « Dans « Стачке » j’aime beaucoup, comme le montre la décadence du capitalisme », — a dit l’Inoue.

L'image du film « Ivan le Terrible » (1944 – 1945)



L’impact sur les classiques…

Président du Club des amateurs de la créativité Eisenstein estime que la peinture réalisateur soviétique, ont eu un impact sur la culture japonaise cinéma, comme en son temps le théâtre japonais kabuki a influé sur le cinéaste. « Au Japon ces exemples peuvent être trouvés dans de nombreux films, séries télévisées, de publicités », dit — il.

« D’une œuvre d’Eisenstein et de sa théorie de montage ont eu un impact sur de nombreux réalisateurs japonais. Par exemple, Sadao Yamanaka, qui a créé les meilleurs chefs-d’œuvre d’avant-guerre dans le cinéma japonais, avec d’autres réalisateurs et scénaristes étudié la théorie d’Eisenstein, qui a été traduit à l’époque », — a déclaré Inoue. Yamanaka est considéré comme l’un des réformateurs japonais du cinéma muet. Il a essayé de refléter dans leurs œuvres à des problèmes sociaux, ce qui était inhabituel pour l’époque, à cause de ce qu’il ne pouvait compter sur le soutien de japonaise de pouvoir.

La même chose s’applique à la réalisatrice et scénariste de Ce Утиды, qui a commencé son activité en довоенное temps, et pendant la Deuxième guerre mondiale, a travaillé dans l’industrie cinématographique japonaise « Mandchourie » (a agi sur le territoire de l’homonyme d’un territoire de la Chine — env. TASS). « Après la fin de la guerre, il est resté en Chine continentale et a enseigné le chinois à l’art du cinéma des cinéastes. Ils disent que comme un exemple pour expliquer la théorie de montage, il a utilisé la scène du festival de Gion » du film « la Vie Мухомацу » (1943) réalisé par Hiroshi Инагаки, qui à son tour a étudié la théorie de montage [Eisenstein] avec Яманакой », — a déclaré Inoue

Aussi, selon lui, il y a des preuves que Akira Kurosawa, qui a continué de filmer en noir et blanc de peinture, malgré le fait que, dans la période d’après-guerre ont gagné en popularité en couleur, vu française, collection de films de couleur de la scène de la deuxième partie du film « Ivan le Terrible », après quoi il a découvert la valeur de la couleur de cinéma et réalise son premier en couleur du film « Sous le bruit des tramways de roues » (1970). « Amener ces exemples peuvent être indéfiniment », estime le président de la communauté.

…et ses jeunes talents

Le travail d’Eisenstein continuent d’avoir un impact sur la jeune génération de réalisateurs japonais. L’un d’eux — il a 27 ans Ruitaro Nakagawa. L’année dernière, au 39e festival international du film de Moscou (CFIP) de son image « Avril rêve d’une longueur de plus de trois ans » a reçu le prestigieux prix de la fédération Internationale des critiques de cinéma de FIPRESCI (FIPRESCI). Lors d’un voyage à Moscou, le réalisateur a visité la tombe d’Eisenstein sur le cimetière de Novodievitchi, notant que alors réalisé son rêve.

Ruitaro Nakagawa



Se souvenant de ce moment dans la conversation avec le correspondant TASS, Nakagawa dit que la tombe du grand réalisateur n’a pas été soigneusement soignée, et lui « lui-même a eu un peu d’enlever les débris, pour donner un coup de main à la pierre, sous lequel repose Eisenstein ». « Bien sûr, en ce qui concerne le Japon, mais j’ai toujours pense que maintenant il [la tombe] des choses. Si j’ai encore une fois arrivé en visite à Moscou, je n’ai envie d’aller là encore », dit — il.

Selon Накагавы, « Eisenstein était un grand homme d’état, qui se sépara le cadre du cinéma ». « Par exemple, s’il était adopté, que les cadres avec une vue étaient une scène, Eisenstein est devenu un être d’une scène grâce à la combinaison de différentes images. C’était une percée de l’invention », a déclaré le réalisateur.

« Une telle approche, a reçu le nom de « montage d’Eisenstein », est comparable à la technique du gros plan, qui appliquait américain réalisé par David Wark Griffith, et maintenant c’est une sorte de deux pôles qui caractérisent le cinéma comme un art. Dans ce sens, on peut dire aussi que, en tirant, il a créé la base pour le cinéma », a — t-il ajouté.

L'image du film « le Cuirassé Potemkine »



Le Charme D’Eisenstein

Nakagawa croit que ce n’est pas les films qui n’affecterait pas la créativité d’Eisenstein, mais il y a différents repére de cet impact. « Pour le Japon, la Russie est un pays voisin, et par conséquent, l’influence de personnalités de la culture a toujours été: avant et après la Seconde guerre mondiale. Il me semble que sur la création de la scène de bataille sur les escaliers du château dans le film « les Trois gredins, dans une forteresse » d’Akira Kurosawa et influencé par la scène [exécution] sur les escaliers d’Odessa dans le film d’Eisenstein « le Cuirassé Potemkine ». Pendant la lecture, je pouvais sentir le dynamisme de la peinture grâce à la prise d’un grand nombre de personnes à l’aide d’un cadre pour la caméra, transmission de la surround arrière-plan, ainsi que ce que tout le talent d’Eisenstein ne se termine pas par ce qu’il a inventé un montage », dit le réalisateur.

Selon lui, « le charme des films d’Eisenstein que l’installation peut être vu dans l’état originel, sans fioriture, étant donné que le réalisateur est l’ancêtre d’une telle méthode, qui dans la nouvelle combinaison de différents éléments naissent de nouvelles significations ». « Quand j’ai regardé, « Octobre », j’étais juste surpris par la pensée, dans la mesure perturbateurs et révolutionnaire pour l’époque est une technique de montage qui est maintenant considéré comme blessée », a déclaré Nakagawa.

« Je me souviens avoir senti que l’utilisation de ce type de montage tout simplement inévitable lors de l’utilisation de la démonstration absolue de la force et de la force, lui oppose. Quand je l’ai vu de mes propres yeux ces brillamment images, comme смеющаяся la bourgeoisie, un cheval blanc, tombant avec pont-levis, j’ai senti que le cinéma est plus que juste une connexion de sens, c’est un art magnifique de la transmission de ce qui se passe à l’écran », — a dit le réalisateur de ses impressions.

En parlant de l’avenir du développement de la cinématographie et de l’éventuel maintien d’un « trace » est un réalisateur soviétique d’eux Nakagawa a souligné que, « parce que le montage en lui-même et il y a l’invention d’Eisenstein, on peut dire qu’il a influencé tous les actuelles pour les films et vidéos. « En réalité, la question est pas de savoir si l’image vidéo à l’avenir de s’éloigner de montage d’Eisenstein sous l’influence, par exemple, de Youtube et de la technologie de la réalité virtuelle », conclut le réalisateur.

