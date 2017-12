Le service de presse de la société « Синара-Development »/TASS

MOSCOU, 29 décembre. /TASS/. Le stade de la coupe du monde de football 2018 « Ekaterinburg-Arena » est entièrement construit et a reçu la conclusion de Rostekhnadzor de conformité. Cela a été rapporté dans le Twitter de « Sport-Ingénierie ».

En prévision de la Nouvelle 2018 de l’année, nous sommes heureux de vous annoncer que « Iekaterinbourg Arena » de la Coupe du monde 2018, a reçu la conclusion de Rostekhnadzor de conformité. Lancé l’entrée du stade en service. pic.twitter.com/bce3t7WF1G

« Le stade à Ekaterinbourg, construit, – dit dans le message. – À la veille de 2018, nous sommes heureux de vous annoncer que « Ekaterinburg-Arena » de la coupe du monde a reçu la conclusion de Rostekhnadzor de conformité. Lancé entrée du stade de la mise en service.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie. À Ekaterinbourg, le 15 juin joueront les slections de l’Egypte et de l’Uruguay, le 21 juin, la France et le Pérou, le 24 juin, le Japon et le Sénégal, le 27 juin, du Mexique et de la Suède.