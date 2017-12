Elections autrichiennes: « Juncker, c’est l’orchestre qui continue à jouer sur le Titanic »

L’invité de La Semaine de l’Europe est Jean-Michel Dewaele, professeur de sciences politiques à l’ULB. Ce spécialiste des systèmes politiques d’Europe centrale et orientale revient sur le résultat des élections autrichiennes et ses répercussions au niveau européen.

Une droitisation des sociétés

Le nouveau gouvernement autrichien formé par les conservateurs et l’extrême droite a prêté serment ce lundi. Et, le chancelier issu du Parti du parti populaire autrichien, Sebastian Kurz, a rapidement voulu établir un dialogue bienveillant avec l’Union européenne. Il a d’ailleurs été accueilli cette semaine par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Et, on était loin des réactions européennes outragées lors de la première participation au pouvoir du parti d’extrême droite, le Parti de la Liberté, en 2000 à Vienne.

Pour Jean-Michel Dewaele, on assiste à une droitisation des sociétés européennes, une phénomène dont le Parti populaire européen serait en partie responsable: » Le PPE devrait être le parti des pères fondateurs, de Monnaie, de Schuman. Or, on voit Viktor Orban ou Berlusconi se promener sans la moindre difficulté dans ses rangs. Et, donc là, on le voit bien avec Monsieur Juncker d’ailleurs, il y a une résignation, un recul qui fait peur. La droite démocratique se fait contaminer par des idées d’extrême droite. »

Un gouvernement pro-européen ?

Jean-Claude Juncker a affirmé face aux journalistes que ce nouveau gouvernement autrichien était bien pro-européen. Un constat qui ne devrait pas faire long feu lorsqu’il sera question de politique migratoire. Jean-Michel s’étonne de la réaction du président : » Est-ce que Juncker croit réellement en ce qu’il dit ? C’est vraiment l’orchestre qui continue de jouer sur le Titanic », affirme le professeur de sciences poilitiques.

Il n’est toutefois pas question pour Jean-Michel Dewaele de jouer à la dénonciation ou à la moralisation. L’Europe doit s’interroger : »Il faut être critique envers nous-même. Il faut que nous nous posions les questions ‘Comment en est-on arrivé là ?’ et ‘Quelles sont nos responsabilités ?’ Notre rôle, c’est de proposer des alternatives et pour cela il faut passer par une analyse de ce qui n’a pas fonctionné. »

Découvrez l’intégralité de l’interview de Jean-Michel Dewaele ce dimanche matin entre 08h20 et 09h00 dans La Semaine de l’Europe sur La Première ou en rediffusion sur RTBF Auvio.

Toute l’actualité européenne avec Euranet Plus, le premier réseau d’information européenne.