Elections communales 2018: les chefs de file montois du MR, du cdH et d’Ecolo renvoient au choix des électeurs

Les chefs de file montois du MR, du cdH et d’Ecolo, ont tous trois souligné la nécessité d’attendre le choix des électeurs, après l’annonce par le bourgmestre et président du PS Elio Di Rupo qu’il pousserait la liste socialiste aux communales d’octobre, laissant la tête de liste à son dauphin Nicolas Martin.

« Je n’ai pas le sentiment qu’une page se tourne. Elio Di Rupo n’est que le fer de lance du PS, important certes, à Mons et dans la région. La page se tournera quand le PS n’aura plus de majorité. Elio Di Rupo adoube certes son premier échevin, Nicolas Martin, élu à Mons, comme lui, depuis 2000: on assiste juste à un relifting mais, sur le fond, rien ne change. Le bilan de l’un est le bilan de l’autre », a déclaré Georges-Louis Bouchez.

Décision « raisonnable »

La cheffe de file Ecolo, Charlotte De Jaer, note qu’Elio Di Rupo ne précise pas vraiment ce qu’il fera au lendemain des élections communales. « Je trouve d’abord que l’on reste dans la logique des noms de personnes et non pas de projets pour Mons. Ensuite, il n’y pas dans de grande différence par rapport à 2012 quand Nicolas Martin avait assumé beaucoup de débats dans le cadre des élections communales. »

Quant à la cheffe de file du cdH montois et échevin, Savine Moucheron, qui conduira la liste d’ouverture « Agora – Agir pour Mons », elle qualifie de « raisonnable » la décision d’Elio Di Rupo. « Je salue le choix l’Elio Di Rupo car la décision de laisser la main à la nouvelle génération n’a pas été facile à prendre. De toute façon, ce seront les Montois qui choisiront leur bourgmestre ».